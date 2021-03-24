EBA TV birinci yılını kutluyor... Bize her yer okul

Uzaktan eğitimin omurgasını oluşturan EBA TV’nin 13 stüdyosundan 4’ü, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan için yaptırılan, Üsküdar’daki Validebağ Korusu içinde bulunan Adile Sultan Kasrı’nda yer alıyor. Türk sinemasının klasiklerinden olan, bir yandan güldürürken diğer yandan öğreten Hababam Sınıfı filmlerine ev sahipliği yapan, şimdi ise öğretmenevi olarak kullanılan kasır, uzaktan eğitime başlanmasının ardından adeta bir eğitim yuvasına dönüştü.

4 STÜDYODA 1600 ÇEKİM

Usta oyuncu Münir Özkul’un Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği Mahmut Hoca karakterinin “Okul dört tarafı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir, okul her yerdir” repliği, EBA TV İlkokul çekimlerinin yapıldığı kasırda hayat buldu. Kasrın içine kurulan 4 stüdyoda 1 yıl boyunca çekilen 1600’ü aşkın ders videosu ile ders dışı etkinlik videoları, milyonlarca öğrenciye ulaştı. EBA TV’de anlatılan derslerin içeriğine göre “yeşil ekran” adı verilen sanal sahnelerle cam tahta teknolojileri kullanılarak, öğrencilerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlandı.

İLK DERSTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM





Öğretmen Yasemin Başlantı, EBA TV’deki ilk dersinin çok zor geçtiğini söylüyor: “İlk çekimden sonra dizlerimin bağının çözüldüğünü hissettim ve çıkıp hüngür hüngür ağladım. Çok soğuk gelmişti bana, ‘Yapamayacağım, anlatamayacağım’ dedim. ‘Yaparsın.’ dediklerinde de ‘Hayır, çocuk yok’ dedim.”

‘EBA’BAM SINIFI





EBA TV’nin 13 stüdyosundan 4’ü, Hababam Sınıfı filmlerine evsahipliği yapan, şimdi ise öğretmenevi olarak kullanılan İstanbul Üsküdar’daki Adile Sultan Kasrı’nda...