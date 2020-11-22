EBA derslerine yasak saat ayarı

İlkokul, ortaokul ve lise için hazırlanan tek çizelgedeki dersler, öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde ikiye bölündü. MEB, EBA ders programında yapılan değişikliğin gerekçelerini ve uygulamadaki bazı değişiklikleri şöyle açıkladı:

- Öğrencilerin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00 ile 16.00 aralığı ve cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlandı.

- EBA Canlı Ders ve harici canlı ders atamaları öğretmenler tarafından yapılacak. Okul yöneticileri tarafından okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin oluşturdukları canlı ders atama raporları sistem üzerinden görüntülenebilecek.

- Öğretmenler, istenmesi durumunda 4 şubeye kadar şube birleştirme özelliğini kullanabilecekler.