EBA 23 milyar tıklandı

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 12.182 saat yayın yapıldı. Bu yayınlar Ankara ve İstanbul'da 13 stüdyoda çekildi. 23 Mart 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan toplam yayın saati 18 bin 377 oldu. Uzaktan eğitim süresi boyunca toplam 11 bin 523 ders videosu ve bin 049 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Ders videolarının 7 bin 197'si ile ders dışı etkinlik videolarının 828'i, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için hazırlandı.

12 MİLYON ÖĞRENCİ KULLANDI

EBA Mobil uygulaması da Android cihazlar için 31 milyon, iOS cihazlar için 3,1 milyon indirilme sayısına ulaştı. 21 Eylül 2020 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında 12 Milyon 873 bin 739 öğrenci ve 1 milyon 005 bin 980 öğretmen EBA'yı, 836 bin 384 öğrenci ve 177 bin 344 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

Ayrıca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 19 Haziran tarihine kadar toplam 287 milyon 183 bin 328 Canlı Ders yapıldı.

15 BİN EBA DESTEK NOKTASI

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi ve cihaz desteği ihtiyacı olan öğrenciler için 15 bin 352 EBA Destek Noktası kuruldu ve 189 gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. Ayrıca 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti olan 664 bin 157 adet tablet bilgisayar ve 105.000 sınıf için web cam dağıtıldı.