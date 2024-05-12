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e-YÖKDİL Sağlık Bilimleri sınavı başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#Yökdil
e-YÖKDİL Sağlık Bilimleri sınavı başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 14:10

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- YÖKDİL Sağlık Bilimleri) 2 Mayıs’ta saat  13.45’te elektronik ortamda başladı

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İngilizce olarak yapılan e-YÖKDİL Sağlık Bilimlerine,  5 bin 89 aday başvurdu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki elektronik sınav merkezlerinde uygulanan sınavda  emniyet dahil 596 görevli yer alıyor. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test için adaylara 180 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınav, 16.45’te sona erecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sınav sonuçları aynı gün ÖSYM’nin internet adresinden yayınlanacak.

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#ÖSYM#Bayram Ali Ersoy#Yökdil

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