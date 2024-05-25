×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitime-YDS uygulandı

e-YDS uygulandı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS#Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
e-YDS uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 16:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (e-YDS) İngilizce oturumu sona erdi.

Haberin Devamı

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki elektronik sınav merkezlerinde uygulanan e-YDS saat 13.45’te başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavda sözcük, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama konularından çoktan seçmeli 80 soru yer aldı. Kimlik kartını kaybeden veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri gün boyu açık tutuldu.

ALMANCA VE FRANSIZCA OTURUMU 26 MAYIS’TA

Sınavın Almanca ve Fransızca oturumları ise 26 Mayıs saat 13.45’te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek ve 180 dakika sürecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 66 salonda uygulanan sınavlarda 501 personel görev alacak. Toplamda 6 bin 866 adayın başvurduğu sınavların sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden erişilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#E-YDS#Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

BAKMADAN GEÇME!