e-YDS uygulandı

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Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki elektronik sınav merkezlerinde uygulanan e-YDS saat 13.45’te başladı ve 180 dakika sürdü. Sınavda sözcük, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama konularından çoktan seçmeli 80 soru yer aldı. Kimlik kartını kaybeden veya kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri gün boyu açık tutuldu.

ALMANCA VE FRANSIZCA OTURUMU 26 MAYIS’TA

Sınavın Almanca ve Fransızca oturumları ise 26 Mayıs saat 13.45’te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek ve 180 dakika sürecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 66 salonda uygulanan sınavlarda 501 personel görev alacak. Toplamda 6 bin 866 adayın başvurduğu sınavların sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden erişilebilecek.