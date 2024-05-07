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e-YDS İngilizce başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS 2024/6#E-YDS
e-YDS İngilizce başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS 2024/6 İngilizce alanında, 25 Mayıs’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

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Başvurular, 7-16 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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#ÖSYM#E-YDS 2024/6#E-YDS

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