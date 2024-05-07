e-YDS İngilizce başvuruları başladı

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Başvurular, 7-16 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4 bin 200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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