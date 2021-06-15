Düzce lise taban puanları 2021! Düzce LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Düzce'de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Düzce'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 435,3924 3,02 0,02 DÜZCE / MERKEZ / Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 400,3167 7,8 3,03 DÜZCE / MERKEZ / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 375,4507 12,91 2,07 DÜZCE / AKÇAKOCA / Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 355,3071 18,12 7,12