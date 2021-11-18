Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vergide istisna olur mu İşte asgari ücrete etkisiVergide istisna olur mu? İşte asgari ücrete etkisi#Asgari Ücret
Milli takım bombasını patlattı Balotelli...Milli takım bombasını patlattı! Balotelli...#Mario Balotelli
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
Uzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacakMerkez Bankası faiz kararını açıkladıUzman isim yorumladı: Kredi faizlerine nasıl yansıyacak?Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Erdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşmeErdoğan’dan, İsrail Cumhurbaşkanı ile önemli görüşme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Topkapı Sarayında yeniden sergilenmeye başladı Duyan akın etti...Topkapı Sarayı'nda yeniden sergilenmeye başladı! Duyan akın etti...#Topkapı Sarayı
İki haftadır ortada yok Hayattayım mesajına kimse inanmadıİki haftadır ortada yok! "Hayattayım" mesajına kimse inanmadı #Peng Shuai
Üzücü olay Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruzÜzücü olay! Gözyaşları içinde kaldı: Ne yapacağımızı bilmiyoruz#Antalya
Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde incelediBakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi#Bakan Özer
İkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydumİkinci el arabayla seçmelere giden, canını dişine takmış bir oyuncuydum#Meghan Markle
Kurtulmuştan asgari ücret açıklamasıKurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması#AK PARTİ
İtiraf Prensten geldi: Karım tükenmiş bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerdeİtiraf Prens'ten geldi: Karım 'tükenmiş' bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerde#Prenses Charlene
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat olduOkul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!#Elif Engin
Koronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyorKoronayı bilen Bill Gates tarih verdi... Dünya bu sözleri konuşuyor#Bill Gates
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi kasıp kavuruyorA Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi kasıp kavuruyor#Dünya Kupası
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Duru#Eş Anlamlısı
Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir Durunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Duru kelimesi aynı zamanda taşımış olduğu bir eş anlamlı sözcük üzerinden de günlük yaşamda kullanılır. Anlamı üzerinden önemli bir yere sahip olması ile beraber, isim olarak da kullanıldığını söylemek mümkün. Peki, Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konusunda merak edilenleri derledik.

Haberin Devamı

Bulanık olmayan, pırıl pırıl ya da temiz anlamları üzerinden duru kelimesi öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu anlamı ile beraber eş anlamlı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden bir karşılık bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir anlam karmaşası olmadan cümle içerisinde kelimeleri değerlendirmek mümkündür.

 Duru Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Duru kelimesinin TDK üzerinden öne çıkan eş anlamlı karşılığı ‘Berrak’ sözcüğüdür. Bu doğrultuda temiz, pırıl pırıl ya da bulanık olmayan gibi anlamlar üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılır. Özellikle hem günlük yaşam için hem de eğitim kurumları adına öğrenciler üzerinden önemli bir yere sahiptir.

 Durunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından doğru kelimesinin eş anlamlısı Berrak sözcüğüdür. Aynı zamanda taşımış oldukları anlam ile beraber bu her iki sözcük kız çocukları adına isim olarak da değerlendirilir. Günlük yaşamda ise cümle içerisinde kullanma şansı vermektedir.

 ‘’Onun gerçekten berrak bir yüzü var.’’

Haberin Devamı

 ‘’Ben böylesi berrak bir güzellik görmedim.’’

 Bu şekilde öne çıkan anlamları kapsamında amaca uygun şekilde kullanma şansı bulunmaktadır. Ayrıca yine aynı anlamları ile beraber kız çocukları için isim olarak değerlendirilebilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Duru#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret