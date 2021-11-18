Duru kelimesinin eş anlamlısı nedir? Durunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Bulanık olmayan, pırıl pırıl ya da temiz anlamları üzerinden duru kelimesi öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu anlamı ile beraber eş anlamlı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinden bir karşılık bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir anlam karmaşası olmadan cümle içerisinde kelimeleri değerlendirmek mümkündür.

Duru Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Duru kelimesinin TDK üzerinden öne çıkan eş anlamlı karşılığı ‘Berrak’ sözcüğüdür. Bu doğrultuda temiz, pırıl pırıl ya da bulanık olmayan gibi anlamlar üzerinden amaca uygun farklı yerlerde kullanılır. Özellikle hem günlük yaşam için hem de eğitim kurumları adına öğrenciler üzerinden önemli bir yere sahiptir.

Durunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından doğru kelimesinin eş anlamlısı Berrak sözcüğüdür. Aynı zamanda taşımış oldukları anlam ile beraber bu her iki sözcük kız çocukları adına isim olarak da değerlendirilir. Günlük yaşamda ise cümle içerisinde kullanma şansı vermektedir.

‘’Onun gerçekten berrak bir yüzü var.’’

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‘’Ben böylesi berrak bir güzellik görmedim.’’

Bu şekilde öne çıkan anlamları kapsamında amaca uygun şekilde kullanma şansı bulunmaktadır. Ayrıca yine aynı anlamları ile beraber kız çocukları için isim olarak değerlendirilebilir.