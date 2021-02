Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri? En Çok Satan Ve Okunan Kitapların İsimleri

Kitaplar hem insan hayatının hem de dünyanın geleceği için olmazsa olmaz nesnelerin başında gelmektedir.

Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri?

Kitaplar bu dünyanın olmazsa olmaz parçalarından birini oluşturmaktadır. Her kitap insanlar için ayrı bir dünya ve yaşam niteliği sunmaktadır. Kitapların bu tür özellikleri insanların gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle insanların hayatlarında kitap okumayı önemli bir yere koymaları gelecekleri için büyük bir elzemdir. Dünyada en çok okunan kitaplar her yıl düzenli olarak belirlenmektedir.

Bu liste yıllar içinde değişebilmektedir. Kitaplar insan geleceğinde çok önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra Dünya'nın geleceği için de çok önemli bir noktadır. Kitaplarda insanların her alanda her konuda ve her olayı uygun öğrenebilecekleri veya bu kitaplar içerisinde okuyabilecekleri satırlar bulunmaktadır. Bu nedenle her insanın yeme ve içme alışkanlığı gibi kitap okuma alışkanlığını da edilmesi gerekmektedir. Kitabın okunmasını önemine değindikten sonra bu yıl dünyada en çok okunan kitapların listesini sizlerle paylaşacağız.

İki Şehrin Hikayesi: 200 milyon Yüzüklerin Efendisi: 150 milyon Hobbit: 140.6 milyon Küçük Prens: 140 milyon Harry Potter ve Felsefe Taşı: 107 milyon On Küçük Zenci: 100 milyon Kızıl Köşkün Rüyası: 100 milyon Ayişe: 100 milyon Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon Da Vinci Şifresi: 80 milyon Düşün ve Zengin Ol: 70 milyon Çavdar Tarlasında Çocuklar: 65 milyon Simyacı: 65 milyon Lolita: 50 milyon Yüzyıllık Yalnızlık: 50 milyon Heidi : 50 milyon Bebek Bakımı ve Çocuk Eğitimi: 50 milyon Yeşilin Kızı Anne: 50 milyon Siyah İnci: 50 milyon Gülün Adı: 50 milyon Kartal Kondu: 50 milyon Watership Tepesi: 50 milyon Charlotte'un Sevgi Ağı: 50 milyon Zencefil Adam: 50 milyon Ben-Hur: 50 milyon

Dünyada En Çok Satan ve Okunan Kitapların İsimleri

Dünyada en çok okunan kitapların listesinin sizler ile paylaştık. Bu kısımda sizler ile en çok satan kitapları paylaşacağız.

Siyah İnci – Anna Sewell

Gülün Adı – Umberto Eco

Yüzbaşının Kızı – Aleksandr Puşkin

Alaca Karanlık – Stephenie Meyer

Heidi – Johanna Spyri

Yüzyıllık Yalnızlık – Gabrial Garcia Marquez

Lolita – Vladmir Nabokov

Simyacı – Paulo Coelho

Çavdar Tarlasında Çocuklar – Jerome David Salinger

Düşün ve Zengin Ol - Napoleon Hill

Da Vinci Şifresi – Dan Brown

Ayişe – Henry Rider Haggard

Anna Karenina – Lev Nikolayeviç Tolstoy

On Küçük Zenci – Agatha Christie

Kitap Okumanın Önemi

Kitap okumak bu hayatta var olan en önemli unsurlardan biridir. İnsana birçok faydası bulunmaktadır. Bunların en başında zeka ve hafızayı geliştirdiği daha da güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda kitap okumak stresi azaltıcı yönde etki etmektedir. İnsanlara huzur verir. Bunun yanında insanın kelime dağarcığını arttırıcı yönde etki eder. Konsantrasyonu yani dikkati arttırıcı bir yönünde bulunmaktadır. Aynı zamanda yatmadan önce kitap okumak iyi bir uyku çekmenizi de sağlamaktadır. Bu gibi birçok faydasının olması kitap okumanın hayatımızda çok önemli bir unsur olduğun işaret etmektedir.