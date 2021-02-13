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Haber Giriş: 13.02.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri? En Çok Satan Ve Okunan Kitapların İsimleri

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Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri? En Çok Satan Ve Okunan Kitapların İsimleri
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Kitaplar bu dünya da insanların gelişimi destekleyen en önemli nesnelerdir. Özellikle bu dönemde kitaplar artık her çeşitte, her alanda bilgi veren kaynaklardır. Kitap okumak insanların hayatlarının her alanında olması gereken bir eylemdir. Dünya'da en çok okunan kitaplar hangileri? En çok satan ve okunan kitapların isimleri nelerdir Bu soruların cevaplarını ve bu alan ile ilgili ek bilgileri ayrıntıları ile derledik.

 Kitaplar hem insan hayatının hem de dünyanın geleceği için olmazsa olmaz nesnelerin başında gelmektedir. 

 Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri? 

 Kitaplar bu dünyanın olmazsa olmaz parçalarından birini oluşturmaktadır. Her kitap insanlar için ayrı bir dünya ve yaşam niteliği sunmaktadır. Kitapların bu tür özellikleri insanların gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle insanların hayatlarında kitap okumayı önemli bir yere koymaları gelecekleri için büyük bir elzemdir. Dünyada en çok okunan kitaplar her yıl düzenli olarak belirlenmektedir. 

 Bu liste yıllar içinde değişebilmektedir. Kitaplar insan geleceğinde çok önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra Dünya'nın geleceği için de çok önemli bir noktadır. Kitaplarda insanların her alanda her konuda ve her olayı uygun öğrenebilecekleri veya bu kitaplar içerisinde okuyabilecekleri satırlar bulunmaktadır. Bu nedenle her insanın yeme ve içme alışkanlığı gibi kitap okuma alışkanlığını da edilmesi gerekmektedir. Kitabın okunmasını önemine değindikten sonra bu yıl dünyada en çok okunan kitapların listesini sizlerle paylaşacağız. 

  1. İki Şehrin Hikayesi: 200 milyon 
  2. Yüzüklerin Efendisi: 150 milyon 
  3. Hobbit: 140.6 milyon 
  4. Küçük Prens: 140 milyon 
  5. Harry Potter ve Felsefe Taşı: 107 milyon 
  6. On Küçük Zenci: 100 milyon 
  7. Kızıl Köşkün Rüyası: 100 milyon 
  8. Ayişe: 100 milyon 
  9. Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon 
  10. Da Vinci Şifresi: 80 milyon 
  11. Düşün ve Zengin Ol: 70 milyon 
  12. Çavdar Tarlasında Çocuklar: 65 milyon 
  13. Simyacı: 65 milyon 
  14. Lolita: 50 milyon 
  15. Yüzyıllık Yalnızlık: 50 milyon 
  16. Heidi : 50 milyon 
  17. Bebek Bakımı ve Çocuk Eğitimi: 50 milyon 
  18. Yeşilin Kızı Anne: 50 milyon 
  19. Siyah İnci: 50 milyon 
  20. Gülün Adı: 50 milyon 
  21. Kartal Kondu: 50 milyon 
  22. Watership Tepesi: 50 milyon 
  23. Charlotte'un Sevgi Ağı: 50 milyon 
  24. Zencefil Adam: 50 milyon 
  25. Ben-Hur: 50 milyon 

Dünyada En Çok Satan ve Okunan Kitapların İsimleri 

 Dünyada en çok okunan kitapların listesinin sizler ile paylaştık. Bu kısımda sizler ile en çok satan kitapları paylaşacağız. 

Siyah İnci – Anna Sewell 

Gülün Adı – Umberto Eco

 Yüzbaşının Kızı – Aleksandr Puşkin 

Alaca Karanlık – Stephenie Meyer 

Heidi – Johanna Spyri 

Yüzyıllık Yalnızlık – Gabrial Garcia Marquez 

Lolita – Vladmir Nabokov 

Simyacı – Paulo Coelho 

Çavdar Tarlasında Çocuklar – Jerome David Salinger 

Düşün ve Zengin Ol - Napoleon Hill 

Da Vinci Şifresi – Dan Brown 

Ayişe – Henry Rider Haggard

Anna Karenina – Lev Nikolayeviç Tolstoy 

On Küçük Zenci – Agatha Christie 

Kitap Okumanın Önemi 

Kitap okumak bu hayatta var olan en önemli unsurlardan biridir. İnsana birçok faydası bulunmaktadır. Bunların en başında zeka ve hafızayı geliştirdiği daha da güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda kitap okumak stresi azaltıcı yönde etki etmektedir. İnsanlara huzur verir. Bunun yanında insanın kelime dağarcığını arttırıcı yönde etki eder. Konsantrasyonu yani dikkati arttırıcı bir yönünde bulunmaktadır. Aynı zamanda yatmadan önce kitap okumak iyi bir uyku çekmenizi de sağlamaktadır. Bu gibi birçok faydasının olması kitap okumanın hayatımızda çok önemli bir unsur olduğun işaret etmektedir.

 

 

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