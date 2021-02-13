Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri? En Çok Satan Ve Okunan Kitapların İsimleri
Kitaplar bu dünya da insanların gelişimi destekleyen en önemli nesnelerdir. Özellikle bu dönemde kitaplar artık her çeşitte, her alanda bilgi veren kaynaklardır. Kitap okumak insanların hayatlarının her alanında olması gereken bir eylemdir. Dünya'da en çok okunan kitaplar hangileri? En çok satan ve okunan kitapların isimleri nelerdir Bu soruların cevaplarını ve bu alan ile ilgili ek bilgileri ayrıntıları ile derledik.
Kitaplar hem insan hayatının hem de dünyanın geleceği için olmazsa olmaz nesnelerin başında gelmektedir.
Dünya'da En Çok Okunan Kitaplar Hangileri?
Kitaplar bu dünyanın olmazsa olmaz parçalarından birini oluşturmaktadır. Her kitap insanlar için ayrı bir dünya ve yaşam niteliği sunmaktadır. Kitapların bu tür özellikleri insanların gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle insanların hayatlarında kitap okumayı önemli bir yere koymaları gelecekleri için büyük bir elzemdir. Dünyada en çok okunan kitaplar her yıl düzenli olarak belirlenmektedir.
Bu liste yıllar içinde değişebilmektedir. Kitaplar insan geleceğinde çok önemli bir etkisinin olmasının yanı sıra Dünya'nın geleceği için de çok önemli bir noktadır. Kitaplarda insanların her alanda her konuda ve her olayı uygun öğrenebilecekleri veya bu kitaplar içerisinde okuyabilecekleri satırlar bulunmaktadır. Bu nedenle her insanın yeme ve içme alışkanlığı gibi kitap okuma alışkanlığını da edilmesi gerekmektedir. Kitabın okunmasını önemine değindikten sonra bu yıl dünyada en çok okunan kitapların listesini sizlerle paylaşacağız.
- İki Şehrin Hikayesi: 200 milyon
- Yüzüklerin Efendisi: 150 milyon
- Hobbit: 140.6 milyon
- Küçük Prens: 140 milyon
- Harry Potter ve Felsefe Taşı: 107 milyon
- On Küçük Zenci: 100 milyon
- Kızıl Köşkün Rüyası: 100 milyon
- Ayişe: 100 milyon
- Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon
- Da Vinci Şifresi: 80 milyon
- Düşün ve Zengin Ol: 70 milyon
- Çavdar Tarlasında Çocuklar: 65 milyon
- Simyacı: 65 milyon
- Lolita: 50 milyon
- Yüzyıllık Yalnızlık: 50 milyon
- Heidi : 50 milyon
- Bebek Bakımı ve Çocuk Eğitimi: 50 milyon
- Yeşilin Kızı Anne: 50 milyon
- Siyah İnci: 50 milyon
- Gülün Adı: 50 milyon
- Kartal Kondu: 50 milyon
- Watership Tepesi: 50 milyon
- Charlotte'un Sevgi Ağı: 50 milyon
- Zencefil Adam: 50 milyon
- Ben-Hur: 50 milyon
Dünyada En Çok Satan ve Okunan Kitapların İsimleri
Dünyada en çok okunan kitapların listesinin sizler ile paylaştık. Bu kısımda sizler ile en çok satan kitapları paylaşacağız.
Siyah İnci – Anna Sewell
Gülün Adı – Umberto Eco
Yüzbaşının Kızı – Aleksandr Puşkin
Alaca Karanlık – Stephenie Meyer
Heidi – Johanna Spyri
Yüzyıllık Yalnızlık – Gabrial Garcia Marquez
Lolita – Vladmir Nabokov
Simyacı – Paulo Coelho
Çavdar Tarlasında Çocuklar – Jerome David Salinger
Düşün ve Zengin Ol - Napoleon Hill
Da Vinci Şifresi – Dan Brown
Ayişe – Henry Rider Haggard
Anna Karenina – Lev Nikolayeviç Tolstoy
On Küçük Zenci – Agatha Christie
Kitap Okumanın Önemi
Kitap okumak bu hayatta var olan en önemli unsurlardan biridir. İnsana birçok faydası bulunmaktadır. Bunların en başında zeka ve hafızayı geliştirdiği daha da güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda kitap okumak stresi azaltıcı yönde etki etmektedir. İnsanlara huzur verir. Bunun yanında insanın kelime dağarcığını arttırıcı yönde etki eder. Konsantrasyonu yani dikkati arttırıcı bir yönünde bulunmaktadır. Aynı zamanda yatmadan önce kitap okumak iyi bir uyku çekmenizi de sağlamaktadır. Bu gibi birçok faydasının olması kitap okumanın hayatımızda çok önemli bir unsur olduğun işaret etmektedir.
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