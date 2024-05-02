Dünya sıralamalarında üniversite sayımızı artıracağız

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Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) Değerlendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Arif Bilgin ile araştırma üniversitelerinin rektörleri ve proje yürütücüleri katıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK’ün 2021 yılında belirlediği yeni vizyonuyla devam eden ‘Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın 23 üniversiteyle başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Araştırma üniversiteleri arasında yaşanan tatlı rekabetin uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları tarafından yayınlanan sıralamalara olumlu biçimde yansıdığını ifade eden Özvar, şöyle konuştu:

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“12’nci Kalkınma Planında yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de Dünya Akademik Başarı Sıralamalarında ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı, 2028 yılında 10’a çıkarmak. Ben inanıyorum ki araştırma üniversitelerimizin tamamı, fiziksel altyapıları ve sahip oldukları akademik insan kaynağı ile önümüzdeki 5 yılda ilk 500 içerisinde yer alma potansiyeline sahip. Son yıllarda artan uluslararası öğrenci hareketliliğinde bu tür sıralamaların ve değerlendirmelerinin önemli olduğunu görüyoruz. ADEP çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 32 performans göstergesiyle yapılan değerlendirme sonuçlarına göre araştırma üniversitelerimize kaynak tahsis edildi. Üniversiteler, eşleştirildikleri bilim alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde bu kaynağı kullandı. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Yönetmeliğinde 2022 yılında yaptığımız değişiklik sayesinde destek kapsamındaki projeler için ön ödeme limitleri on katına kadar artırıldı.

YAYIN SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR

2024 yılında ADEP kapsamında üniversitelere 400 milyon TL ödenek tahsis edildi. Üniversitelerin kendi kaynaklarından aktaracakları rakamlarla birlikte toplam 327 projeye, 503,9 milyon TL bütçe aktarımı yapılacak. YÖK olarak kalite odaklı anlayışı temel misyon ediniyoruz ve bu amaçla araştırma üniversitelerine yönelik destek programlarının uygulanmasına ısrarla devam edeceğiz. Tüm üniversitelerimizin araştırma kapasite ve kalitesinin artırılmaya ihtiyacı var. Son 5 yıllık veriler nitelikli yayın sayısında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Ancak dünyadaki büyük bilim çevreleriyle mukayese edildiğinde hala ciddi mesafe kat etmemiz gerekiyor. 45-46 bin düzeyinde olan nitelikli yayın sayısını biraz daha artırmamız lazım. Bunu yapacak kurumların başında araştırma üniversitelerimiz geliyor.

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YENİ DESTEKLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Geçen yıl ilk defa TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programında (STAR), ADEP kapsamındaki projelere özel çağrıya çıkıldı. 19 devlet araştırma üniversitemiz ADEP projelerinde çalıştırmak 144 lisans bursiyer başvurusu yapmıştı. 2023 yılı ADEP Projelerinde bu sayı 157’ye yükseldi. Araştırma üniversitelerimize yönelik yeni destekler konusunda TÜBİTAK’la görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bursiyer sayısını artıracağız. Araştırma üniversitelerimizin gerek insan kaynağı ve gerekse araştırma altyapıları bakımından desteklenmeleri konusunda başta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla iş birliğimizi sürdürüyoruz.”

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ÖDENEKLER ARTIYOR

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de ADEP ile araştırma üniversitelerine, yıllık performanslarını dikkate alarak bilimsel araştırma projeleri için kaynak tahsisi yaptıklarını söyledi. Araştırma üniversitelerine 2022 yılında 100 milyon lira olarak tahsis ettikleri ödenek tutarını 2023'te 250 milyon liraya yükselttiklerini belirten Şenel, şöyle devam etti:

"Bu yıl için bu rakam, 400 milyon lira olarak Bütçe Kanunu ile belirlenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla üniversitelerimizin performansları ve uygulama sonuçlarını dikkate alarak ödenek tahsislerini yakın zamanda gerçekleştirmeyi ve ödeneği üniversitelerimize aktarmayı planlıyoruz. Ödenek artışlarıyla araştırma üniversitelerimizin Ar-Ge faaliyetleri ve nitelikli insan gücü yetiştirmesine yönelik imkânlarını genişletmesini, milli politika ve hedeflerimize hizmet edecek çalışmalarını artırarak sürdürmesini bekliyoruz."