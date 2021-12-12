Dünya hangi yönde döner? Dünya batıdan doğuya mı yoksa doğudan batıya doğru mu döner

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Dünyanın kendi çevresinde dönerek, 24 saati tamamlar. Dünyanın kendi etrafında yaptığı dönüşü, batıdan doğuya doğrudur. Kendi ekseninde dönüşünü batıdan doğuya yapıyor.

Dünya Hangi Yönde Döner?

Dünya yapısı herkes tarafından detaylı olarak incelenebiliyor. Yaşadığımız dünyanın hangi özelliklere sahip olduğu araştırılan bilgilerdir. Dünyanın detaylı incelemesi kişilerce farklı kaynaklarda yapılabiliyor. Dünyanın dönüşü de herkesin ilgisini çeken bir konudur. Hangi yönde döndüğü konusuyla alakalı farklı birçok kaynakta incelemeler yapılıyor.

Dünyanın dönüş güzergahı hakkında yapılan birçok araştırma bulunuyor. Dünya kendi ekseninde dönerek 1 günü tamamlamış oluyor. Dönüş yaptığı yön, batıdan doğuya doğrudur. Kendi ekseninde batıdan doğuya doğru dönerek dönüşünü 24 saatte tamamlıyor.

Dünya Batıdan Doğuya mı Yoksa Doğudan Batıya Doğru mu Döner?

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Dünyanın dönüşü hakkında araştırma yapanlar, hangi yöne döndüğünü öğrenmek için çaba harcıyor. Dünyanın incelemesi yapıldığında batıdan doğuya doğru döndüğü kanıtlamış bir bilgidir. Dünya kendi ekseninde dönüşünü sağlarken, batıdan doğuya doğru hareket ediyor. 24 saat içinde dönüşünü tamamlayarak, 1 günü oluşturuyor. Batıdan doğruya dönüş gerçekleştirerek, 24 saatte dönüşünü tamamlıyor.