Dönüşlü fiil nedir ve ekleri nelerdir? Dönüşlü fiil örnekleri ile konu anlatımı

Özne - yüklem ilişkisine göre fiiller dört ana başlıkta toplanır. 1- Etken
2- Edilgen 3- Dönüşlü 4- İşteş
Dönüşlü Fiil Nedir Ve Ekleri Nelerdir?
Hem özne tarafından gerçekleştirilen hem de doğrudan ya da dolaylı olarak öznenin etkilendiği fiillere dönüşlü fiil denir.
Bu fiiller -n ve -l ekleriyle oluşturulur.
Örnekler:
(-n) ekiyle oluşturulan dönüşlü fiiller:
Uyandı, sevindi, göründü, yakındı, övündü
(-l) ekiyle oluşturulan dönüşlü fiiller:
Darıldı, ayrıldı, katıldı.
Not: Eylemin, özne tarafından değil, başka biri tarafından yapıldığı fiillere edilgen fiil denir. Bu fiiller de -n ve -l eki alır. Edilgen ve dönüşlü fiilleri ayırt etmek için cümlenin anlamına bakılmalıdır.
Örnekler:
1- ALINMAK
Söylediğin sözlere çok alındı. - Dönüşlü (Alınmak, gücenmek anlamında kullanılmış)
Eşyalar teslim alındı. - Edilgen. (Cümledeki alınmak kelimesi, almak sözcüğünden türetilmiştir.
2- YIKANMAK
Ali, gece yatmadan önce yıkandı. - Dönüşlü Fiil
Arabalar ılık suyla yıkandı. - Edilgen fiil.
Dönüşlü Fiil Örnekleri İle Konu Anlatımı
A- GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL
Örnek Cümleler:
1- Eski sevgilisinin kendisine gönderdiği mektubu okuduktan sonra kahroldu.
2- Genç yazar kitaplarının yeteri kadar okunmadığından ve anlaşılmadığından yakındı.
3- Bir tanıdık var mı diye etrafa bakındı.
4- Teknesiyle denize açıldı.
5- Sevgilisini kurtarmak için öne doğru atıldı.
6- Bugün tatil yaptığımız bu güzel kentten ayrıldık.
7- Yeni tanıştığı kadına çok kısa bir süre içerisinde bağlandı.
8- Belli etmese de yaptığınız şakaya bozuldu.
9- Benim de kulağıma onun hakkında bu tür şeyler çalındı.
10- Sizinle henüz yeni tanıştığı için bir şey rica etmekten çekindi.
11- Zalim insanların yaptıklarına tek başına dayandı.
12- Onun hem kibar hem de bilgili bir insan olmasından çok etkilendim.
13- Odasını ve kitaplığını yeniden düzenledi.
14- Oğlunu gözünden bile sakındı.
15- Alelacele giyinip hemen dışarı çıktı.
16- Bu sınava çok iyi hazırlandım.
17- Onun gibi bir yalancının sözlerine nasıl da kandım!
18- Film çok durağan olduğu için izlerken çok sıkıldık.
19- Sanki kendi eviymiş gibi başköşeye kuruldu.
B- ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL
Örnek Cümleler:
1- Duyduğu sözler karşısında adeta yıkılmış.
2- Dün sabah çok erken bir saatte uyanmıştım.
3- O da senden yeteri kadar ilgi göremeyince gücenmiş.
4- Ağacın zayıf dalları şiddetli rüzgara fazla dayanamayıp kırılmış.
5- Mecnun görür görmez Leyla'ya vurulmuş.
6- Gittiği ülkede sıtmaya tutulmuş.
7- Hem üzüntüden hem de öfkeden kaşları çatılmış.
8- Masanın iki ayağı yamulmuş.
9- Utangaç biri olduğu için seninle konuşmaya çekinmiş.
10- Tanıştıktan 2 ay sonra evlenmişler.
11- Bana gerçeği söylediğini sanmıştım.
C- ŞİMDİKİ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL
Örnek Cümleler:
1- Kibirli bir insan olduğu için sürekli kendi kendisiyle övünüyor.
2- Geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden sürekli yeriniyor.
3- O kadar hassas biri ki en ufak bir söze bile alınıyor.
4- İnsan en sevdiklerinin ihanetini görünce ne kadar güçlü olursa olsun kahroluyor.
5- Bu kadın yıllardır hep aynı muhitte dileniyor.
6- Başına gelenlerden sonra insanlara güvenmemesi gerektiğini yavaş yavaş öğreniyor.