Dönüşlü fiil nedir ve ekleri nelerdir? Dönüşlü fiil örnekleri ile konu anlatımı

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Özne - yüklem ilişkisine göre fiiller dört ana başlıkta toplanır. 1- Etken

2- Edilgen 3- Dönüşlü 4- İşteş

Dönüşlü Fiil Nedir Ve Ekleri Nelerdir?

Hem özne tarafından gerçekleştirilen hem de doğrudan ya da dolaylı olarak öznenin etkilendiği fiillere dönüşlü fiil denir.

Bu fiiller -n ve -l ekleriyle oluşturulur.

Örnekler:

(-n) ekiyle oluşturulan dönüşlü fiiller:

Uyandı, sevindi, göründü, yakındı, övündü

(-l) ekiyle oluşturulan dönüşlü fiiller:

Darıldı, ayrıldı, katıldı.

Not: Eylemin, özne tarafından değil, başka biri tarafından yapıldığı fiillere edilgen fiil denir. Bu fiiller de -n ve -l eki alır. Edilgen ve dönüşlü fiilleri ayırt etmek için cümlenin anlamına bakılmalıdır.

Örnekler:

1- ALINMAK

Söylediğin sözlere çok alındı. - Dönüşlü (Alınmak, gücenmek anlamında kullanılmış)

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Eşyalar teslim alındı. - Edilgen. (Cümledeki alınmak kelimesi, almak sözcüğünden türetilmiştir.

2- YIKANMAK

Ali, gece yatmadan önce yıkandı. - Dönüşlü Fiil

Arabalar ılık suyla yıkandı. - Edilgen fiil.

Dönüşlü Fiil Örnekleri İle Konu Anlatımı

A- GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL

Örnek Cümleler:

1- Eski sevgilisinin kendisine gönderdiği mektubu okuduktan sonra kahroldu.

2- Genç yazar kitaplarının yeteri kadar okunmadığından ve anlaşılmadığından yakındı.

3- Bir tanıdık var mı diye etrafa bakındı.

4- Teknesiyle denize açıldı.

5- Sevgilisini kurtarmak için öne doğru atıldı.

6- Bugün tatil yaptığımız bu güzel kentten ayrıldık.

7- Yeni tanıştığı kadına çok kısa bir süre içerisinde bağlandı.

8- Belli etmese de yaptığınız şakaya bozuldu.

9- Benim de kulağıma onun hakkında bu tür şeyler çalındı.

10- Sizinle henüz yeni tanıştığı için bir şey rica etmekten çekindi.

11- Zalim insanların yaptıklarına tek başına dayandı.

12- Onun hem kibar hem de bilgili bir insan olmasından çok etkilendim.

13- Odasını ve kitaplığını yeniden düzenledi.

14- Oğlunu gözünden bile sakındı.

15- Alelacele giyinip hemen dışarı çıktı.

16- Bu sınava çok iyi hazırlandım.

17- Onun gibi bir yalancının sözlerine nasıl da kandım!

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18- Film çok durağan olduğu için izlerken çok sıkıldık.

19- Sanki kendi eviymiş gibi başköşeye kuruldu.

B- ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL

Örnek Cümleler:

1- Duyduğu sözler karşısında adeta yıkılmış.

2- Dün sabah çok erken bir saatte uyanmıştım.

3- O da senden yeteri kadar ilgi göremeyince gücenmiş.

4- Ağacın zayıf dalları şiddetli rüzgara fazla dayanamayıp kırılmış.

5- Mecnun görür görmez Leyla'ya vurulmuş.

6- Gittiği ülkede sıtmaya tutulmuş.

7- Hem üzüntüden hem de öfkeden kaşları çatılmış.

8- Masanın iki ayağı yamulmuş.

9- Utangaç biri olduğu için seninle konuşmaya çekinmiş.

10- Tanıştıktan 2 ay sonra evlenmişler.

11- Bana gerçeği söylediğini sanmıştım.

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C- ŞİMDİKİ ZAMAN CÜMLELERİNDE DÖNÜŞLÜ FİİL

Örnek Cümleler:

1- Kibirli bir insan olduğu için sürekli kendi kendisiyle övünüyor.

2- Geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden sürekli yeriniyor.

3- O kadar hassas biri ki en ufak bir söze bile alınıyor.

4- İnsan en sevdiklerinin ihanetini görünce ne kadar güçlü olursa olsun kahroluyor.

5- Bu kadın yıllardır hep aynı muhitte dileniyor.

6- Başına gelenlerden sonra insanlara güvenmemesi gerektiğini yavaş yavaş öğreniyor.