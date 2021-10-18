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Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Dominik hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Dominik Cumhuriyeti#Ülke#Kıta
Dominik Cumhuriyeti hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Dominik hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Ülkelerin dünya üzerindeki konumları ve şekillerine göre göstermiş olduğu bir takım özellikler bulunmaktadır. İklimleri ve yer şekilleri bulunduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Dominik Cumhuriyetinin de dünya üzerindeki konumu ve bir takım özellikleri merak edilmektedir? Peki, Dominik Cumhuriyeti, hangi kıta üzerinde yer almaktadır? Dominik bir ada ülkesi midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Dominik Cumhuriyeti Başkenti Santo Domingo olan bir ülkedir. Bu ülke Kuzey Amerika kıtası ile Güney Amerika kıtası arasında bulunan ve Panama kanalına yakın bir bölgede bulunan ada ülkesidir. Küba ülkesinin doğu tarafında yer almaktadır.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada Yer Alır?

 Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika kıtasına daha yakın bir bölgede bulunmaktadır. Karayipler’de bulunan Hispanyola adalarında yer almakta olan bir ülkedir.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Dominik Cumhuriyeti Kuzey yarım kürede bulunmaktadır.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Dine Mensup?

 Dominik Cumhuriyetinde siyah ve beyaz olmak üzere farklı etnik gruplar bulunmakla beraber ülkenin çoğu Hristiyan dinine mensuptur.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Dili Konuşuyor?

 Dominik Cumhuriyetinin resmi dili İspanyolcadır.

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 Dominik Cumhuriyeti Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 Latin harflerinden oluşan İspanyolca dili Dominik Cumhuriyetinde resmi dildir.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Zaman Dilimi Kullanıyor?

 Ülkede UTC-4 (Atlantik) zaman dilimi içerisinde bulunmaktadır.

 Dominik Cumhuriyeti Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Dominik Cumhuriyetinin para birimi olarak Dominik pesosu kullanılmaktadır.

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#Dominik Cumhuriyeti#Ülke#Kıta

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