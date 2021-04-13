Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna´ya Bilim Akademisi Ödülü

Bilim Akademisi tarafından, 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen "BAGEP"in 2021 yılı sonuçları açıklandı. En iyi genç akademisyenlerin belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve yeni araştırmalar için desteklenmesi amacıyla düzenlenen ödül bu yıl, farklı dallardan, 42 bilim insanına verildi.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna da bu yıl tıp alanında, yalnızca 4 bilim insanına verilen ödülü, bu zamana kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ve akademik katkılarının yanı sıra "Ateroskleroz Tedavisi için Aptamer Kapılı MikroRNA Antagonisti Nanotaşıyıcılar Geliştirilmesi" isimli projesiyle aldı.

NANOTEKNOLOJİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü´nden mezun olan Bilge Güvenç Tuna, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı´nda Prof. Dr. Necla Öztürk danışmanlığında tamamladı. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri´nin Minnesota eyaletinde bulunan Mayo Clinic´de Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü´nde misafir bilim insanı olarak araştırmalar yapan Doç. Dr. Tuna, doktora eğitimini dünyanın seçkin doktora öğrencilerine verilen Marie Curie bursu ile 2010-2014 yılları arasında, Prof. Dr. Ed VanBavel danışmanlığında Amsterdam Üniversitesi Akademik Tıp Merkezi´nde (AMC, Hollanda) yaptı.

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Doç. Dr. Tuna, iki TÜBİTAK 3501, bir TUBITAK 3001 ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-girişim Sermayesi projelerini yürütücü olarak tamamladı. Ayrıca yakın zamanda TUBITAK 1004 ve Newton-Katip Celebi, proje destekleri alan Dr. Tuna, bu başarılarına 2019 yılında UNESCO-L´Oreal "Bilim Kadınları için" ödülünü ekledi.

Halen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı´nda görev yapan ve üç kız çocuğu annesi olan Doç. Dr. Tuna, ağırlıklı olarak "Nanoteknoloji kullanarak hedefe yönelik ilaç moleküllerinin kontrollü salımı ile damar sertliğine karşı akıllı ilaçların geliştirilmesi; kalori kısıtlamasının yaşlılık üzerine olan koruyucu etkileri ve kardiyovasküler sistem ile giyilebilir teknolojiler" üzerine araştırmalar yapıyor. Doç. Dr. Tuna´nın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencilerinin bazıları Belçika ve Almanya gibi ülkelerde Marie Curie bursiyeri olarak doktoralarını yapıyor.