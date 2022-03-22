Divan edebiyatı şiir türleri ve özellikleri nelerdir? Divan edebiyatında şiir örnekleri

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Divan Edebiyatı geçmiş dönem içerisinde özellikle Osmanlı imparatorluğu döneminde hayata geçen ve dil olarak farsça, Arapça kökenli dilbilgisi ile yazılan kendine özgü kuralları ile oluşturulan sanat türü olarak ortaya çıkmıştır. Divan edebiyatı İslamiyet'ten önce de örnekleri mevcuttur Koşu Sav nazım birimleri ile kullanılmaktaydı.

Divan Edebiyatı Şiir Türleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturmaktadır. Osmanlı döneminde kendi üslubu ve dili ile ortaya çıkan sanat türü olarak bilinen divan edebiyatında bugüne kadar gelen birçok özel eserler Türk edebiyatına geçiş yapmıştır.

Divan Edebiyatı şiir türleri detaylı olarak incelenecek olursa; Özellikle beyit türü ile kurulan şiirler dikkati çekmektedir. Günümüz edebiyatında hala kullanılan bu türler arasında Kaside, Gazel, Kıta, Müstezat, İslam Edebiyatına geçen Mesnevi şiir türlerinin bazılarını oluşturmaktadır.

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Divan Edebiyatı şiirleri dili itibariye anlaşılması zor türlerdir. Bu şiirleri anlamak için eğitim almak öncelikli planlanması gereken aşamalarının başını oluşturmaktadır. Ana dili Farsça, Arapça, olarak tanımlanmaktadır. Bu durum zaten Osmanlı imparatorluğunda kullanılan dili ortaya çıkarmış ve Osmanlıca olarak tarihe geçmiştir.

Divan Edebiyatı Şiir Özellikleri Nelerdir?

Divan Edebiyatı şiir özellikleri kendine özgü kuralları mevcuttur. Öncelikle Divan Edebiyatında Aruz vezni yani Aruz ölçüsü denilen bir özellik kullanılmıştır. Aruz ölçüsü, Divan Edebiyatında bir ölçüttür. Tüm şiirler belli bir düzen içerisinde yazılmaktadır. Aruz vezni, şiir içerisindeki hecelerin uzun ve kısalık ölçüsü olarak ifade edilmektedir. Diğer özelliklere bakılacak olursa Divan Edebiyatı sürekliliği sever yani herkes tarafından kullanılan klişe söz olarak ifade edilen mısralardan oluşur. Şiirde bütünlük aranmaz ancak beyitler arası bütünlük olmalıdır. Yani her beyit kendi içerisinde farklı konular ya da kişileri işleyebilir.

Arapça ve Farsça Dilleri kullanılmakla birlikte Fars ve Arap kültürünü yansıtmaktadır. Anlatımı oldukça karışık ve bir o kadar süslü bir dil kullanılır. Burada önemli olan şiirde ne anlatıldığından çok nasıl anlatıldığıdır.

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Divan Edebiyatında Şiir Örnekleri Nelerdir?

Divan edebiyatında sayısız şiirler, beytiler, Gazeller yazılmıştır. Divan şiiri genellikle saraylı edebiyatı olarak ta anılmaktadır. Sarayda yaşayan devlet büyüklerinin o dönemin detaylı eğitimlerini almış olmaları sebebiyle bu tür edebiyata ilgi duymuştur. Bazı Devlet büyüklerinin de Divan Edebiyatı türünde yazdıkları şiirleri mevcuttur.

Divan Edebiyatı şiir örneklerine bakılacak olursa; Şairler olarak Nabi, Nedim, Sultan Veled, Nevi gibi şairler oldukça güçlü şiirler yazmıştır. Şair Nabi şöyle der Gazelinde; şiirleri ağır bir dile sahiptir. Bu tarz divan şiirlerini anlamak için mutlaka Arapça ve Farsça dillerini iyi öğrenmek anlamlarını çözmek oldukça önemlidir. Tüm Divan edebiyatı şiirleri belirli kurallar çerçevesinde yazılmıştır. Divan edebiyatı kuralları çok serttir. Bu kurallara ne kadar çok bağlı kalınır, süslü kelimeler kullanılır ve dili ne kadar çok ağdalı olursa şiirler o kadar kıymetli olmaktadır. Divan edebiyatının diğer bir tanımı Saraylı edebiyatı olarak ta tanınmaktadır. Saray edebiyatı tabiri Osmanlı döneminin soylu devlet erkanı ve ailelerinden oluşması sebebiyle bu dil kullanılmaktaydı.

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Nazım birimleri olarak bilinen Kıta, Beyit, Mısra, Gazel, Kaside, Rubai, Tuyuğ, Murabba, Terciibend, Terkibibend, Muhammes, Tasdir gibi kavramlar Divan edebiyatı şiirlerinde kullanılan kalıpların en çok kullanılan nazım birimleridir.