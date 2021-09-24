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Dinozor nasıl yazılır? TDK'ya göre dinozor kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Dinozor
Dinozor nasıl yazılır TDKya göre dinozor kelimesinin doğru yazımı..

Çağlar öncesinde yaşamış hayvanlar olarak öne çıkan dinozorlar, en çok merak edilen türler içerisinde gelir. Aynı zamanda kelime üzerinden ele alındığı vakit yanlış yazımı en çok yapılan sözcüklerden de biridir. Peki dinozor nasıl yazılır? TDK'ya göre Dinozor kelimesinin doğru yazımı üzerine detayları derledik.

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Yabancı kökenli bir kelime üzerinden giderek Türkçeye çevrilmiş olan dinozor sözcüğü, özellikle sesli harf üzerinden sık yapılan yazım hataları ile değerlendirilir.

Dinozor Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Dinozor’ şeklinde ele alınır. Yani sesli harfler üzerinden bakıldı vakit bu şekilde ifade edilmelidir. Boyları neredeyse 20 metreye kadar ulaşabilen bu canlılar, ilk çağlarda yaşamış etçil ya da otçul türleri bulunan hayvanlardır.

TDK'ya Göre Dinozor Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı ayırt edilebilir.

Dinozor (Doğru)

Dinazor (Yanlış)

Görüldüğü üzere sesli harfler üzerinden doğru ve yanlış arasındaki fark rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bu sayede sadece doğru yazımı değil aynı zamanda doğru okunuşu da ele alınabilir.

 

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