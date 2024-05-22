Dil eğitimine yenilikçi yaklaşım

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Ankara’da Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde dilin birleştirici ve bütünleştirici temel unsur olarak ön plana çıkmasına dikkat çekti. Şamlıoğlu, dil öğreniminin Türk Eğitim Sistemi’nin temel politikası olduğunu belirterek, “Türk Eğitim Sistemi'nde Türkçe, eğitim süreçlerinde hem istifade edilen büyük bir kültür ve hazine hem de bilginin ve sanatın aktarımında kullanılan temel bir araç. Eğitimin her aşamasında Türkçe ve dil öğretimine, dilin doğru kullanımına hassasiyetle yaklaşılıyor” dedi.

DİL ÖĞRETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen konferansta, dil eğitimin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını belirten Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli ise şöyle konuştu: “Dil eğitiminde iyi uygulamaların, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimine katkı sunacağı; öğrenme ortamlarında, bilgi, beceri ya da davranış kazandırarak kişisel ve akademik gelişimlerini olumlu etkileyeceği hepimizin malumu. Konferansımızda öğrenmenin odağında bulunan öğrencilerin nitelikli dil eğitimi alabilmesi amacıyla en etkin, uygun ve verimli yöntemler, teknikler, stratejiler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin masaya yatırılması ve tartışılması teşvik edilecek. İyi örnekler üzerinden dil öğretim sistemimizi geliştirmeyi hedeflediğimiz konferansımızda bilimsel temelleri olan, mantıksal çerçeveye oturmuş, etik kurallara uygun, etkisi izlenebilir, katılımcılığı önemseyen ve yenilikçi iyi uygulamalar sunulacak.”

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PANEL VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLENECEK

24 Mayıs'a kadar sürecek konferansta ‘Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme’, ‘Dil Eğitiminde Teknoloji ve Yapay Zekânın Kullanımı’ ile ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Dil Eğitimi’ temalarında üç panel oturumu düzenlenecek. Konferansın ikinci günü ise Türkçe, yabancı dil ve dil becerilerinin ölçülmesine yönelik beş atölye çalışması yapılacak.