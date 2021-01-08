Dijital oyun yazarları aranıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'Dijital Okuryazarlık' konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. 'Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazma' projesi için başvurular alınmaya başladı. Okuyuculara çok ciddi katkılar sağlaması beklenen serinin ilk kitabı; Dijital Okuryazarlık ve Ötesi, Çevrimiçi Bilgi Arama, Dijital Dünyada Bilgi Güvenliği ve Mahremiyet, Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı gibi 13 bölümden oluşan 'Dijital Okuryazarlık Kitabı' olmuştu. Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında çalışmalar devam ederken, serinin ikinci kitabının teması 'Dijital Oyunlar' olarak belirlendi. Söz konusu kitapla dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik, fırsatlar, riskler ile bu oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik içerik üretilmesi hedefleniyor.

Başta internet teknolojileri olmak üzere dijital teknolojiler ve dijital oyunlar giderek kullanıcıların hayatında daha çok yer edinmeye başladı. Bu teknolojiler, birçok yönden faydalı olmakla birlikte yanlış, bilinçsiz, aşırı kullanım sonucu ve maruz kalınan problemli içeriklerden dolayı bireyler üzerinde olumsuz etkiler de oluşturabiliyor. Dijital oyunlar eğlence, eğitim, pazarlama ve üretim gibi birçok alanda kullanılabildiği gibi yenilikçi çıktılar üretme noktasında da avantaj sağlıyor. Söz konusu proje sayesinde, dijital oyunlar birçok boyutuyla ele alınacak. İlgili kullanıcılara yönelik bilgilendirici ve eğitici içeriklerle dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik artırılacak. Bunun yanı sıra fırsatları, riskleri ile dijital oyunların bilinçli, güvenli kullanımını özendirici çalışmalar oluşturulacak. İlk projede olduğu gibi bu proje çağrısının da öncelikli hedefi, dijital oyunlar konusunda Türkiye'deki uzman, akademisyen ve geliştiricilerin, bilgi birikimi ve deneyimlerini, BTK'nın sunduğu açık kaynak platform desteğiyle Türkiye'ye açmaları ve bireysel farkındalığın artmasına, özellikle de öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması olarak belirlendi. Katkı sunabilecek yazarların hazırlayabilecekleri kitap bölümü alternatifleri için ana başlık alt başlık ve ilgili kitap bölümünün kazanımlarını özetleyen bilgileri, 15 Mart'a kadar 'http://acikkaynak.gim.org.tr/' adresinden sisteme girmeleri ve onay almaları gerekiyor.