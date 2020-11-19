DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 - 11 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemlerini tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KAYITLAR 23-27 KASIM’DA

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden ‘Üniversite E-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. e-Kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için bu işlemin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. e-Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak. Kayıt için adaylar, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvuracak.

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