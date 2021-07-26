Dezenformasyon nedir, ne demek? TDK'ya göre dezenformasyon yazılışı ve anlamı

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan ‘dezenformasyon’, artık günlük yaşantımızda da sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biri. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan dezenformasyon kelimesi, Türkçede tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabiliyor. Peki, dezenformasyon nedir, ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler…

DEZENFORMASYON NEDİR, NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Dezenformasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dezenformasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ye göre dezenformasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgi çarpıtma

DEZENFORMASYON KELİMESİNİN KULLANIMI

Bilgi çarpıtma anlamına gelen dezenformasyon, sosyal medya ve dijital medya mecralarında sıklıkla kullanılıyor. Aşağıda verdiğimiz şekliyle, dezenformasyonun sıklıkla kullanıldığı alana bir örneklendirme yapılabilir;

-Günümüz medyasının en büyük sorunlarından biri hâline gelen dezenformasyon, yayılma hızı nedeniyle gerçek bilgilendirmenin önünü kapatmaktadır.