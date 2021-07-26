Dezenformasyon nedir, ne demek? TDK'ya göre dezenformasyon yazılışı ve anlamı
Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan farklı dillerden Türkçeye geçmiş kelimelerden biri de ‘dezenformasyon’ diyebiliriz. İş hayatında olduğu kadar günlük yaşantımızda da karşılaştığımız dezenformasyon kelimesinin doğru kullanımı için anlamı ve yazılışı merak ediliyor. Peki, TDK’ya göre dezenformasyon ne demek, anlamı ne? İşte, ‘dezerformasyon’un kökeni ve kullanımı.
Dilimize Fransızcadan geçmiş olan ‘dezenformasyon’, artık günlük yaşantımızda da sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biri. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan dezenformasyon kelimesi, Türkçede tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabiliyor. Peki, dezenformasyon nedir, ne demek ve TDK'ya göre anlamı nedir? İşte, merak edilenler…
DEZENFORMASYON NEDİR, NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI
Dezenformasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dezenformasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ye göre dezenformasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Bilgi çarpıtma
DEZENFORMASYON KELİMESİNİN KULLANIMI
Bilgi çarpıtma anlamına gelen dezenformasyon, sosyal medya ve dijital medya mecralarında sıklıkla kullanılıyor. Aşağıda verdiğimiz şekliyle, dezenformasyonun sıklıkla kullanıldığı alana bir örneklendirme yapılabilir;
-Günümüz medyasının en büyük sorunlarından biri hâline gelen dezenformasyon, yayılma hızı nedeniyle gerçek bilgilendirmenin önünü kapatmaktadır.