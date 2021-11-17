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Devlet Tiyatroları, 24-25 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz

#Devlet Tiyatroları#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Öğretmenler Günü
Devlet Tiyatroları, 24-25 Kasım’da öğretmenlere ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerindeki 12 oyunun, 24 ve 25 Kasım’da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacağını duyurdu.

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Oyunlarını eğitimciler için sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü ücretsiz temsillerle kutlayacak. Bu kapsamda Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerindeki 12 oyunu, 24- 25 Kasım’da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak. Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinliklerde, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak. Biletler, Devlet Tiyatroları’nın gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek, temin edilebilecek.

HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ
Ücretsiz izlenebilecek oyunlar ve sahneleri ise şöyle: "Ankara Devlet Tiyatrosu ’Vişne Bahçesi’ni Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ’Seneye Bugün’ü Mecidiyeköy Büyük Sahne’de, İzmir Devlet Tiyatrosu ’Oyuncu Ben Feuerbach’ı Karşıyaka Sahnesi’nde, Bursa Devlet Tiyatrosu ’Sırça Kümes’i AVP Sahnesi’nde, Adana Devlet Tiyatrosu ’Definename’yi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu ’Kuyucaklı Yusuf’u Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ’Kürk Mantolu Madonna’yı Orhan Asena Sahnesi’nde, Antalya Devlet Tiyatrosu ’Yastık Adam’ı Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde, Erzurum Devlet Tiyatrosu ’Ölümcül Oyun’u Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Konya Devlet Tiyatrosu ’Işıltılı Haşerat’ı Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu ’Yirmibeşonbeş Treni’ni AKM Sahnesi’nde ve Van Devlet Tiyatrosu ’Erkek Gezegeni’ni Kültür Merkezi Sahnesi’nde"

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#Devlet Tiyatroları#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Öğretmenler Günü

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