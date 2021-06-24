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GeriEğitim Denizli lise taban puanları 2021! Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 24.06.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Denizli lise taban puanları 2021! Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Denizli lise taban puanları 2021! Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Denizli'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Denizli'de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Denizli LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...

Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170470,81440,570,02
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238456,6191,290,57
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238446,62892,011,15
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272432,06343,381,94
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce272421,74884,571,25
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170412,74585,83,99
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90407,83286,560,5
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136401,66027,573,46
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170399,73647,91,79
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204395,35348,692,91
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136391,27219,483,11
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150377,819712,350,15
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150365,584615,365,54
DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30327,051826,97,31
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30316,777230,5711,28
DENİZLİ / PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30306,323734,5813,99
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30289,287441,8914,78
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30283,581444,5718,59
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30278,236347,2319,46
DENİZLİ / PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30260,630456,816,73
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30259,219457,6329,3
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30253,88160,8227,47
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30211,222388,0327,72

 

 

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