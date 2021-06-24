Denizli lise taban puanları 2021! Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Denizli'de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Denizli LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...



Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,8144 0,57 0,02 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,619 1,29 0,57 DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 446,6289 2,01 1,15 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 432,0634 3,38 1,94 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 421,7488 4,57 1,25 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 412,7458 5,8 3,99 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 407,8328 6,56 0,5