Denizli lise taban puanları 2021! Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler, Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Denizli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih döneminde yardımcısı olacak. Peki Denizli'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte 2021 yılına ait Denizli Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sonrası tercih yapacak olan öğrenciler yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Denizli'de liselerin yüzdelik dilimleri araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da bakılacak unsurlardan. İşte, Denizli LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgiler...
Not: MEB, her sene olduğu gibi E-Okul üzerinden tercih robotunu erişime açıyor. Robotun erişime açılıp açılmadığını kontrol etmek için tıklayınız.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|470,8144
|0,57
|0,02
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|456,619
|1,29
|0,57
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|446,6289
|2,01
|1,15
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|432,0634
|3,38
|1,94
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|421,7488
|4,57
|1,25
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|412,7458
|5,8
|3,99
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|407,8328
|6,56
|0,5
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|401,6602
|7,57
|3,46
|DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|399,7364
|7,9
|1,79
|DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|395,3534
|8,69
|2,91
|DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|391,2721
|9,48
|3,11
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|377,8197
|12,35
|0,15
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|365,5846
|15,36
|5,54
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|327,0518
|26,9
|7,31
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|316,7772
|30,57
|11,28
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,3237
|34,58
|13,99
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,2874
|41,89
|14,78
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|283,5814
|44,57
|18,59
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,2363
|47,23
|19,46
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|260,6304
|56,8
|16,73
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|259,2194
|57,63
|29,3
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|253,881
|60,82
|27,47
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|211,2223
|88,03
|27,72