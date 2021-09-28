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Deniz suyu asit mi baz mı ve saf madde midir? Deniz suyu iletken midir

#Deniz Suyu
Deniz suyu asit mi baz mı ve saf madde midir Deniz suyu iletken midir

Yaz ayları geldiği zaman özellikle sıcak havalarda en önemli aktiviteler içerisinde yüzmek gelir. Özellikle havuzlardan çok denizde yüzmek daha fazla tercih edilir. Tabii bu konuda merak edilen unsurlardan biri denizlerin asit mi yoksa baz mı olduğudur. Peki deniz suyu asit mi baz mı ve saf madde midir? Deniz suyu iletken midir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Birçok farklı maddede olduğu gibi aynı zamanda deniz suyu üzerinde asit ve baz kapsamında bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu durum pH derecesine bağlı olarak ifade edilmekte ve buna göre asit mi yoksa baz mı olduğu anlaşılmaktadır.

Deniz Suyu Asit mi Baz mı?

Deniz suyu hakkında en çok merak edilen konular içerisinde asit mi yoksa baz mı olduğu geliyor. Bu doğrultuda deniz suyunun pH değerinin 7.7 ile 8.4 arasında olduğu bilinmektedir. Bu aralık içerisinde olan maddeler ise baz etkisi gösteren bir yapıya sahip olarak öne çıkar. Yani bu sebepten dolayı deniz suyu bazdır.

Deniz Suyu Saf Madde midir?

Merak edilen bir diğer konu ise deniz suyunun saf olup olmadığıdır. Yani diğer bir ifadeyle homojen bir madde midir yoksa sadece belli bir madde üzerinden oluşmuş mudur? Deniz suyu bu bağlamda homojen bir madde olarak öne çıkar. Yani deniz suyu tuzludur ve bu sebepten dolayı saf madde değildir. Başka bir ifade üzerinden deniz suyunun karışım olduğunu söylemek mümkün.

Deniz Suyu İletken midir?

Deniz suyun içerisinde tuz bulunur. O yüzden tuz bulunması ile beraber deniz suyunun iletken olduğunu söylemek mümkün. Genelde maddelere iletken ve yalıtkan olmak üzere iki farklı şekilde ele alınır ve ifade edilir. Ancak deniz suyu içerisinde tuz olduğu için ve tuz iletken bir madde olduğundan dolayı, doğal olarak deniz suyu da iletkendir.

 

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#Deniz Suyu