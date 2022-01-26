Deklare etmek ne demek, ne anlama gelir? Deklare etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Deklare Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İzahatta Bulunmak 2- Tasrih Etmek 3- Anlatmak 4- Bildirmek 5- İlan Etmek

6- Detaylandırmak 7- Açıklık Getirmek 8- Işık Tutmak 9- Tafsilat Vermek

10- Ortaya Çıkarmak

Deklare Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük konuşmalardan çok makale, söyleşi ve deneme gibi düşünce yazılarında kullanılan deklare etmek kelimesi, bir konu hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermek ve açıklama yapmak anlamında gelir. Örneğin bir yetkili tarafından yapılan açıklama ya da bir bilim insanının yaptığı konuşmalar, deklarasyon olarak nitelendirilir.

Deklare Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Fransızca kökenli bir sözcük olan deklare etmek kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

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Deklare Etmek - Doğru Kullanım

Deklareetmek - Yanlış Kullanım

Deklare Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Sağlık Bakanı, virüse karşı alınacak yeni önlemleri deklare etti.''