Değer artış kazancı ve vergisi nedir? Değer artış kazancı neleri kapsar, vergisini kimler öder?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler İşte muhtemel rakiplerimiz...Dünya Kupası yolunda zorlu rakipler! İşte muhtemel rakiplerimiz...#A Milli Takım
Piyasa tepetaklak Biden darbesiPiyasa tepetaklak! Biden darbesi#Kripto Para Piyasası
Timedan korkunç iddia... Putin planı sızdıTime'dan korkunç iddia... Putin planı sızdı!#Rusya
Milli Takım geriden gelip kazandı Play-off bileti bizim...Milli Takım geriden gelip kazandı! Play-off bileti bizim...#Karadağ
Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olurSoylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Helallik istemek hatadan dönmekle olur#Süleyman Soylu
Stefan Kuntztan flaş açıklama Play-offta o iki takımı istemiyorumStefan Kuntz'tan flaş açıklama! 'Play-off'ta o iki takımı istemiyorum'#Stefan Kuntz
İlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizerden önemli adımİlk hedef: Aşı yaptırmayanlar... Koronavirüse şifa yarışında Pfizer'den önemli adım!#Pfizer
Kovid-19da son durum... Bakan Kocadan kapalı mekân ve kalabalık aile uyarılarıKovid-19'da son durum... Bakan Koca'dan "kapalı mekân" ve "kalabalık aile" uyarıları#Koronavirüs
Türk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybettiTürk şiirinin yaşayan efsanesiydi... Sezai Karakoç hayatını kaybetti#Sezai Karakoç
Bakan Akardan kimyasal silah iddiasına net yanıtBakan Akar'dan 'kimyasal silah' iddiasına net yanıt!#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Erdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdirErdoğan: Seçimin kilidi şu veya bu parti değil; gençlerimizdir #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pjanicin fotoğrafı ülkeyi karıştırdı Kadro dışı kararı...Pjanic'in fotoğrafı ülkeyi karıştırdı! Kadro dışı kararı...#Miralem Pjanic
İsrailli çift tutuklanmıştı Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var'İsrailli çift' tutuklanmıştı! Soylu: Siyasal ve askeri casusluk değerlendirmesi var#Terörle Mücadele
Antalyada vahşet Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldüAntalya'da vahşet! Daha 3 aylıktı... Dövülerek öldürüldü#ANTALYA
Sitede akılalmaz iddia Otoparkta sıfır araçları görünce şoke oldularSitede akılalmaz iddia! Otoparkta 'sıfır' araçları görünce şoke oldular#İstanbul
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Değer artış kazancı ve vergisi nedir? Değer artış kazancı neleri kapsar, vergisini kimler öder?

#Değer Artış Kazancı#Vergi#Gayrimenkul
Değer artış kazancı ve vergisi nedir Değer artış kazancı neleri kapsar, vergisini kimler öder

Ülkemizde alınan vergi türlerinden biriside değer artış kazancı vergisidir. Birçok insan bu kazanç vergisini ödemek zorundadır. Tabi bu verginin ödenmesi için kişinin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Değer artış kazancı ve vergisi nedir? Değer artış kazancı neleri kapsar, vergisini kimler öder tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Ülkemizde ve dünyada birçok vergi türü bulunmaktadır. Vergiler her ülkede farklı şekillerde alınmaktadır. Yani bizim ülkemizde olan bir vergi başka bir ülkede olmayabilir. Tabi her verginin kanun tarafından belirlenmiş hükümleri bulunmaktadır. Bundan dolayı alınacak olan vergi kanuna uygun bir şekilde alınmaktadır. Bu konuda Gelir Vergisi Kanunu bulunmaktadır. Değer artışı kazancı vergiside Gelir Vergisi Kanunu kapsamında alınmaktadır. İnsanlar bu vergi hakkındaki detayları çok fazla merak etmektedirler.

Değer Artış Kazancı ve Vergisi Nedir?

Değer artış kazancı vergisi gayrimenkul ile alakalı bir vergi türüdür. Bu vergi türü Gelir Vergisi Kanunu'nda göre alınmaktadır. Bir kişinin değer artış kazancı vergisi vermesi kanunda yer alan maddelere bağlıdır. Aksi halde değer artış vergisinin ödenme zorunluluğu yoktur. Bundan dolayı değer artış kazancı vergisini bilmekte yarar vardır.

Değer artış kazancı vergisinde temel unsur gayrimenkul olarak bilinmektedir. Bir kişi gayrimenkul sahibi ise ve bu sahibi olduğu gayrimenkulu satmak isterse karşısına değer artış kazancı vergisi çıkmaktadır. Tabi gayrimenkul satacak kişi için belirli bir satış süresi bulunmaktadır. Eğer kişi aldığı gayrimenkulu 5 yıl içerisinde satarsa değer artış kazancı vergisine tabi olur. Ancak alınan gayrimenkul üzerinden 5 yıl geçmişse vergi ödeme zorunluluğu yoktur.

Haberin Devamı

Değer Artış Kazancı Neleri Kapsar, Vergisini Kimler Öder?

Birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul alanındada vergi türleri bulunmaktadır. Vergiler her zaman için önceden belirlenmiş şartlarda alınır. Yani bir kişinin vergiye tabi olup olmadığı kanunlar ile belirlenmiştir. Bu, yüzden vergi ödeme zorunluluğu olan kişilerin bu, vergileri ödemesi gerekmektedir. Aksi ortaya çıkan vergi borcu artarak devam edecektir. Değer artış kazancı vergiside birçok kişiyi ilgilendiren bir vergidir. Gayrimenkul sahibi olan herkesin bu vergiyi mutlaka bilmesi yararlı olmaktadır.

Gayrimenkul alan bir kişi bu gayrimenkulu 6 yıl geçmeden satacak olursa vergi ile karşılaşacaktır. Bu verginin adı değer artış kazancı vergisidir. Gayrimenkul alan bir kişi 5 yıl geçmeden evini satacak olursa eğer vergi ile karşılaşacaktır. Bu durumda kişinin Gelir İdaresi'ne başvurması gerekecektir. Böylelikle verilen beyanname ile vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu vergi gayrimenkul alış tarihi ile başlamaktadır. Evini alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satacak kişiler bu vergi kapsamına girmektedirler.

 Tabi her gayrimenkul sahibi kişi değer artış kazancı vergisi kapsamına girmez. Çünkü bazı gayrimenkul sahibi kişiler bu vergiden muaftırlar. Miras ve bağış yoluyla gayrimenkul alan kişiler değer artış kazancı vergisi vermek zorunda değillerdir. Çünkü bu husus Gelir Kanunu'nda göre açıkça belirtilmiştir. Ayrıca gayrimenkul alıp 5 yıl boyunca bu gayrimenkulu satmayan kişilerde vergi kapsamı dışındadır.

Haberin Devamı

 Değer artış kazancı vergisinden muaf olan kişilerin vergi vermesine gerek yoktur. Ancak vergi kapsamında olan herkesin bu vergiyi vermesi gerekmektedir. Bundan dolayı vergi kapsamına giren kişiler Gelir İdaresi'ne başvuruda bulunmalıdır. Yapılan beyanname ile vergi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama yapılırken evin alış yılındaki değeri ve satış yılındaki değerleri baz alınmaktadır. Bu değerlere belirli bir sistem kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama sonrasında kişinin ödeyeceği vergi ortaya çıkacaktır. Evlerin alış ve satış fiyatları herkeste farklı olabileceği için vergi tutarları herkese göre farklılık gösterebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Değer Artış Kazancı#Vergi#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Timedan korkunç iddia... ABDnin Putin planı sızdı

Time'dan korkunç iddia... ABD'nin 'Putin planı' sızdı!

#Rusya
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon