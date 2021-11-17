Değer artış kazancı ve vergisi nedir? Değer artış kazancı neleri kapsar, vergisini kimler öder?

Haberin Devamı

Ülkemizde ve dünyada birçok vergi türü bulunmaktadır. Vergiler her ülkede farklı şekillerde alınmaktadır. Yani bizim ülkemizde olan bir vergi başka bir ülkede olmayabilir. Tabi her verginin kanun tarafından belirlenmiş hükümleri bulunmaktadır. Bundan dolayı alınacak olan vergi kanuna uygun bir şekilde alınmaktadır. Bu konuda Gelir Vergisi Kanunu bulunmaktadır. Değer artışı kazancı vergiside Gelir Vergisi Kanunu kapsamında alınmaktadır. İnsanlar bu vergi hakkındaki detayları çok fazla merak etmektedirler.

Değer Artış Kazancı ve Vergisi Nedir?

Değer artış kazancı vergisi gayrimenkul ile alakalı bir vergi türüdür. Bu vergi türü Gelir Vergisi Kanunu'nda göre alınmaktadır. Bir kişinin değer artış kazancı vergisi vermesi kanunda yer alan maddelere bağlıdır. Aksi halde değer artış vergisinin ödenme zorunluluğu yoktur. Bundan dolayı değer artış kazancı vergisini bilmekte yarar vardır.

Değer artış kazancı vergisinde temel unsur gayrimenkul olarak bilinmektedir. Bir kişi gayrimenkul sahibi ise ve bu sahibi olduğu gayrimenkulu satmak isterse karşısına değer artış kazancı vergisi çıkmaktadır. Tabi gayrimenkul satacak kişi için belirli bir satış süresi bulunmaktadır. Eğer kişi aldığı gayrimenkulu 5 yıl içerisinde satarsa değer artış kazancı vergisine tabi olur. Ancak alınan gayrimenkul üzerinden 5 yıl geçmişse vergi ödeme zorunluluğu yoktur.

Haberin Devamı

Değer Artış Kazancı Neleri Kapsar, Vergisini Kimler Öder?

Birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul alanındada vergi türleri bulunmaktadır. Vergiler her zaman için önceden belirlenmiş şartlarda alınır. Yani bir kişinin vergiye tabi olup olmadığı kanunlar ile belirlenmiştir. Bu, yüzden vergi ödeme zorunluluğu olan kişilerin bu, vergileri ödemesi gerekmektedir. Aksi ortaya çıkan vergi borcu artarak devam edecektir. Değer artış kazancı vergiside birçok kişiyi ilgilendiren bir vergidir. Gayrimenkul sahibi olan herkesin bu vergiyi mutlaka bilmesi yararlı olmaktadır.

Gayrimenkul alan bir kişi bu gayrimenkulu 6 yıl geçmeden satacak olursa vergi ile karşılaşacaktır. Bu verginin adı değer artış kazancı vergisidir. Gayrimenkul alan bir kişi 5 yıl geçmeden evini satacak olursa eğer vergi ile karşılaşacaktır. Bu durumda kişinin Gelir İdaresi'ne başvurması gerekecektir. Böylelikle verilen beyanname ile vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu vergi gayrimenkul alış tarihi ile başlamaktadır. Evini alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satacak kişiler bu vergi kapsamına girmektedirler.

Tabi her gayrimenkul sahibi kişi değer artış kazancı vergisi kapsamına girmez. Çünkü bazı gayrimenkul sahibi kişiler bu vergiden muaftırlar. Miras ve bağış yoluyla gayrimenkul alan kişiler değer artış kazancı vergisi vermek zorunda değillerdir. Çünkü bu husus Gelir Kanunu'nda göre açıkça belirtilmiştir. Ayrıca gayrimenkul alıp 5 yıl boyunca bu gayrimenkulu satmayan kişilerde vergi kapsamı dışındadır.

Haberin Devamı

Değer artış kazancı vergisinden muaf olan kişilerin vergi vermesine gerek yoktur. Ancak vergi kapsamında olan herkesin bu vergiyi vermesi gerekmektedir. Bundan dolayı vergi kapsamına giren kişiler Gelir İdaresi'ne başvuruda bulunmalıdır. Yapılan beyanname ile vergi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama yapılırken evin alış yılındaki değeri ve satış yılındaki değerleri baz alınmaktadır. Bu değerlere belirli bir sistem kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama sonrasında kişinin ödeyeceği vergi ortaya çıkacaktır. Evlerin alış ve satış fiyatları herkeste farklı olabileceği için vergi tutarları herkese göre farklılık gösterebilir.