Danışman Bilgi Sistemi ile bilinçli tercih

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefleyen Başkanlık, birçok proje ve araçla lise döneminden başlayıp üniversite mezuniyeti sonrasını kapsayan süreçte genç yeteneklere kariyer gelişimleri için destek sunuyor.

Bu araçların arasında yer alan DABİS ile üniversite ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere veriye dayalı karar verme imkanı tanınıyor.

Ofis tarafından ilk olarak geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kullanımına sunulan DABİS, bu yıl ilgili uzmanlardan alınan geri bildirimlerle güncellendi.

5-13 Ağustos tarihlerinde YKS sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençler için kariyer danışmanlığı yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin faydalanabileceği sistem, öğrencilerin tercih sürecine katkı sunacak.

"Senin Rehberin" sloganı ile DABİS, üniversite seçimlerinde gençlere, üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performanslarından yola çıkarak belirlenen 6 gösterge üzerinden karar alma imkanı sunuyor. "İş bulma süresi", "başlangıç ücreti", "nitelik uyuşmazlığı", "kamuda işe yerleşme oranı", "çalışılan firma büyüklüğü dağılımı" ve "mezunların sektör bazında dağılımları" göstergeleri, gençlerin mezuniyet sonrası giriş yapacakları iş dünyasının şartlarını dikkate almalarını sağlıyor.

YIL BOYUNCA GÜNCEL VERİ DESTEĞİ

Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık kalacak sistem, yeni verilerle güncellenecek.

Sadece tercih döneminde değil, yıl boyunca yararlanılabilecek DABİS, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren liselerin rehberlik müfredatı içerisinde de yer alacak.

Sitenin ana sayfası, adayların hem DABİS hem de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençlere yönelik geliştirilen proje ve araçlara ilişkin daha fazla bilgiye erişmesini sağlamak üzere kaynaklarla zenginleştirildi.

Detaylı bilgi almak ve DABİS'ten yararlanmak isteyen gençler ve öğretmenler, duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve DABİS'in Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @dabisrehber) ile internet sitesi "cbiko.gov.tr"den öğrenebilecek.