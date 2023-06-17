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Dakika dakika YKS

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YKS#Dakika Dakika YKS
Dakika dakika YKS
Beyazıt ŞenbükMelike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 08:57

Milyonlarca adayın beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde ve Lefkoşa’da toplam 288 sınav merkezinde düzenleniyor. 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu TYT, saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 soru sorulacak. Süre toplam 165 dakika olacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabacı Dil Testi (YDT) ise yarın gerçekleşecek. Hürriyet Eğitim Servisi muhabirleri Beyazıt Şenbük ve Melike Çalkap sınavı İstanbul Üniversitesi ve Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden izliyor. TYT’ye ait tüm gelişmeleri saati saatine gün boyunca sitemizden aktaracağız.

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09.30 ADAYLAR SINAV SALONLARINA ALINIYOR

Adaylar 9’dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi önünde şu sıralar kuyrukoluşmaya başladı. Bazıları sınav öncesi ailelerinden son tavsiyeleri alıp onlarla vedalaşıyor. Yanında bir yakını olmayanlar ise  yanlarında getirdikleri eşyaları çevredeki emanetçilere bırakıyor. Özellikle cep telefonu, anahtar, çanta, takı gibi özel eşyalar 10 TL karşılığında teslim ediliyor. Emanet bırakan adaylara üzerinde numara yazan bir kart veriliyor ve sınav sonrası o kartla geri alabiliyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi önünde bekleyen emanetçi Cihan Öksüz “biz sınava giren adayların güvencesiyiz” diyor. 

Bahçelievler Anadolu Lisesi önünde de benzer bir hareketlilik var. Kapı önünde belediye tarafından dağıtılan meyve suyu ve keklerle heyecanlarını bir nebze olsa gidermeye çalışan adaylar için sınav maratonu çok kısa bir süre sonra başlayacak. Öte yandan sınava 35 yaş üstünde ve çocuklarıyla birlikte ancak farklı okullarda katılan aday sayısı da oldukça fazla. Sınava dakikalar kala adaylar duygularını şöyle aktardı:

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Yunus Emre Kepenek: Kimliği evde unutmuştum babam getirdi. İyi ki erkenden gelmişim. Şimdi her şeyim hazır. Sınava ikinci kez giriyorum, bu sebeple heyecanımı kontrol edebiliyorum. Umarım güzel geçer.

Dakika dakika YKS
Mustafa Özaydın: 50 yaşındayım bu yıl sınava oğlumla birlikte giriyorum. Okulum başka bir okulda ama yine de aynı anda sınavda olmak ona da iyi gelecek. Oğlum tıp fakültesini kazanmak istiyor, çok çalıştı. Ben de onunla birlikte sınava hazırlandım. Eğer iyi bir puan alırsam 30 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı devam edemediğim üniversitemi yeniden tercih edeceğim. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmak istiyorum.
Dakika dakika YKS
Rukiye Soylu: Benim kızım var o da başka bir okulda sınava girecek. 41 yaşındayım. Ben geçmişte okuyamadım ve yıllardır bir okuma hevesim vardı. O sebeple bugün hem kızım hem kendim için oldukça heyecanlıyım. Çocukların okuma ve ders çalışmalarını gördükçe motive oldum. Geçmişte öğretmen olmak istiyordum yine öğretmenliği düşünüyorum. Ancak kızım bu sınavda ‘Anne benden yüksek puan alma yoksa benimle dalga geçerler’ diyor.
Dakika dakika YKS
Dilek Şahin: 39 yaşındayım kızım ikinciye sınava giriyor ben de onunla birlikte sınava gireceğim. İkimiz farklı okullardayız. Babam benimle, annem ise kızımın yanında. 18 yaşında evlendiğim için üniversite hayallerimi askıya almıştım. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım. Hemşirelik okumak istiyorum. Çok gurur verici bir an yaşıyoruz, umarım ikimizde kazanırız.
Dakika dakika YKS
Habeş Durmaz: Biraz heyecanlıyım. Sınava ikinci kez giriyorum. Sınavda sadece birinci dönem konuları yer alacak ve ben zor olacağını düşünüyorum. Sağlık alanında bir bölümde okumak istiyorum.
Dakika dakika YKS
Cebrail Karaman: Eğitimle ilişkimi kesmemek ve çocuklarıma örnek olmak için sınava giriyorum. 48 yaşındayım. Kızım da başka bir okulda sınava girecek. Heyecanlıyız.

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Dakika dakika YKS
Emirhan Kekillioğlu: Sınava ilk kez giriyorum ve oldukça sakinim. Sınavın güzel geçmesini umut ediyorum. Sınavı kazanıp, okuyup bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum.

Nursena Kekillioğlu (Veli): Geçtiğimiz yıllarda ben de sınava girdim. Kardeşim adına ondan daha çok heyecanlıyım ve bu duyguyu biliyorum. Onu beklerken dua edeceğim.

Dakika dakika YKS
Seren Bili: 38 yaşındayım, tüm eğitim hayatımı açıktan okuyarak tamamladım. Sıra üniversitede. Oğlum da sınava giriyor. O mimarlık istiyor ben çocuk gelişim bölümü. Bekledikçe heyecan oluşuyor.

09.00 YAĞMUR BEKLENTİSİ ERKENDEN YOLLARA DÜŞÜRDÜ
Adaylar sınav merkeziçevrelerinde kalabalık oluşturmaya başladı. İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu devam edeceği ile ilgili beklenti adayları erkenden yollara düşürdü. İstanbul Üniversitesi’nde sınava girecek olan adaylardan ilk gelenler tarihi kapının önünde Saat 08:00 itibarıyla toplandı. Bu yıl YKS’nin erkencileri sınav beklentilerini şöyle anlattı:

Dakika dakika YKS
Kaan Ağaçbacak: Dil öğrencisi olduğum için TYT’ye çok önem veriyorum. İlk kez üniversite sınavına gireceğim için heyecanlı ve stresliyim. Hedefimin yüksek, Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü olması da bu heyecanımı artırıyor. Stresimi yenmek için ve saat konusunda işi şansa bırakmamak için erkenden sınav yerine geldik. Bu sene ilk dönem sorularından sorumlu olmamızın dezavantajlı olacağını düşünüyorum çünkü herkesin bildiği yerden soru gelmesietkileyecek

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Levent Ağaçbacak: Yağmurdan dolayı tedirgin olduğumuzdan erken çıktık. Ancak trafik olmaması nedeniyle hemen sınav merkezine ulaştık. Aileler olarak biz de heyecanlı bir gün geçireceğiz. Çok yoruldular emeklerinin karşılıklarını almalarını umuyorum.

Dakika dakika YKS
Yaren Şengün: Dil bölümü mezunuyum ve Antik Yunan Dili ve Edebiyatı okumak istiyorum Dün gece stresten uyumakta zorluk çektim. Son bir haftam da yine aynı karın ağrılarıyla geçti. Sabah ise uyanmam gereken saatten erken uyandım. Şimdi sınav saatini heyecanla bekleyeceğim.Çok çalıştığımı söyleyemem ama sınava girdiğim yerde, İstanbul Üniversitesi’nde kalmak istiyorum.

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Ahmet Şengün: Dün sınav yerini kontrol edecek vaktimiz olmadığı için bugün erken gelip tarihi bir alanda gezeriz çocuğumuzu rahatlatacak sohbetler ederiz diye düşündük. Sınav konusunda ona tavsiyelerim sakin olması yönünde. Olursa olur olmazsa olmaz. İyi bir puanla iyi bir bölüm kazanırsa mutlu oluruz ama hayata atılmak da bir seçenek. Gençlerin kendi kararı.

Dakika dakika YKS
Yaren Kavak: Sayısal öğrencisiyim ve sınava ikinci kez giriyorum. Tıp okumak istiyorum. Geçen sene olmadı şansımı yine deneyeceğim. AYT’nin daha önemli olduğunu sınavın bu sene daha kolay olacağını düşünüyorum. Çalışmayı hiç bırakmadım. Sınava babamla geldim ama yalnız vakit geçirmeyi tercih ettim çünkü son ana kadar çalışmak istedim. Formüllere son bir kez bakıyorum.

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#ÖSYM#YKS#Dakika Dakika YKS

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