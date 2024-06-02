Dakika dakika LGS

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9.30 SINAV BAÅžLADI
AdaylarÄ±n aylarca sÃ¼ren hazÄ±rlÄ±k maratonu sona erdi. SÄ±navÄ±n birinci oturumunun saat 09.30 itibarÄ±yla baÅŸlamasÄ±yla, adaylar sÄ±nav salonlarÄ±nda emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak iÃ§in yerini aldÄ±. Bu oturumda Ã¶ÄŸrenciler TÃ¼rkÃ§e, T.C inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi ile Ä°ngilizce derslerine ait toplam 50 soruyu 75 dakika iÃ§inde yanÄ±tlayacak.
09.15
AdaylarÄ±n sÄ±nav salonlarÄ±nda yerini almasÄ±yla okul bahÃ§esindeki veliler de dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor. BahÃ§enin sakinleÅŸmesinin ardÄ±ndan bahÃ§e kapÄ±larÄ± artÄ±k kapatÄ±lÄ±rken, adaylar ise salonlarda sÄ±nav iÃ§in son dakikalarÄ± sayÄ±yor.Â
09.00
SÄ±navÄ±n baÅŸlamasÄ±na yarÄ±m saat kala okul bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrenciler ve veliler son konuÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. YapÄ±lan anonsta sÄ±nava giriÅŸ belgelerinin son kez kontrolÃ¼ istendi. BeÅŸiktaÅŸ Ali YalkÄ±n Ortaokuluâ€™nda Ã¶ÄŸrenciler sÄ±nava girecekleri salonlarÄ±, asÄ±lÄ± olan panoda kontrol ettikten sonra iÃ§eri girmeye baÅŸladÄ±. Adaylar salona Ã¼st aramasÄ± ile birlikte sadece kurÅŸun kalem ve etiketi sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ su ÅŸiÅŸesi ile girebiliyor.
08.45
Veli ve Ã¶ÄŸrenciler sabahÄ±n erken saatlerinde okula gelmeye baÅŸladÄ±. SÄ±nav Ã¶ncesi okul bahÃ§esinde yerlerini alan ebeveynlerle Ã§ocuklarÄ±, heyecanlarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in kendi aralarÄ±nda sohbet ediyor ve kÄ±sa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±yor. Uzun hazÄ±rlÄ±k maratonunun sona ermesiyle rahatladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren veli ve Ã¶ÄŸrenciler ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â
Hakan Cemil TalÄ± (Ã¶ÄŸrenci): HiÃ§ heyecanÄ±m yok gayet rahatÄ±m. Kendimi sÄ±nava Ã§ok hazÄ±r hissediyorum. SÄ±navda da elimden geleni yapacaÄŸÄ±m, Ã§ok iyi bir sonuÃ§ bekliyorum. YaÅŸar Acar ya da MÃ¼nir Alkan Fen Lisesini istiyorum. Ä°lerde uÃ§ak ya da kimya mÃ¼hendisi olmak istiyorum.
Didem KavcÄ± (Veli): Heyecan ve stres olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece baÅŸarÄ± gelecektir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hedeflerini kendi belirledi. Biz de en doÄŸru ÅŸekilde desteklemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.
Egemen SÃ¶nmezer: SÄ±nav Ã¶ncesi son hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±yorum ve LGS 2022 TÃ¼rkÃ§e sorularÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok soru Ã§Ã¶zsem de yeteri kadar Ã§Ã¶zmediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. En Ã§ok matematikte kendime gÃ¼veniyorum. SÃ¶zel alanda zor sorular geleceÄŸini tahmin ediyorum.
Neslim Eski (Veli): OnlarÄ±n heyecanÄ±nÄ± ve motivasyonunu artÄ±rmak iÃ§in aslÄ±nda olayÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yoruz ama onlar ne yapacaklarÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyorlarÂ zaten.