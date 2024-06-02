Dakika dakika LGS

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9.30 SINAV BAÅžLADI

AdaylarÄ±n aylarca sÃ¼ren hazÄ±rlÄ±k maratonu sona erdi. SÄ±navÄ±n birinci oturumunun saat 09.30 itibarÄ±yla baÅŸlamasÄ±yla, adaylar sÄ±nav salonlarÄ±nda emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak iÃ§in yerini aldÄ±. Bu oturumda Ã¶ÄŸrenciler TÃ¼rkÃ§e, T.C inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi ile Ä°ngilizce derslerine ait toplam 50 soruyu 75 dakika iÃ§inde yanÄ±tlayacak.

09.15

AdaylarÄ±n sÄ±nav salonlarÄ±nda yerini almasÄ±yla okul bahÃ§esindeki veliler de dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±yor. BahÃ§enin sakinleÅŸmesinin ardÄ±ndan bahÃ§e kapÄ±larÄ± artÄ±k kapatÄ±lÄ±rken, adaylar ise salonlarda sÄ±nav iÃ§in son dakikalarÄ± sayÄ±yor.Â

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09.00

SÄ±navÄ±n baÅŸlamasÄ±na yarÄ±m saat kala okul bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrenciler ve veliler son konuÅŸmalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. YapÄ±lan anonsta sÄ±nava giriÅŸ belgelerinin son kez kontrolÃ¼ istendi. BeÅŸiktaÅŸ Ali YalkÄ±n Ortaokuluâ€™nda Ã¶ÄŸrenciler sÄ±nava girecekleri salonlarÄ±, asÄ±lÄ± olan panoda kontrol ettikten sonra iÃ§eri girmeye baÅŸladÄ±. Adaylar salona Ã¼st aramasÄ± ile birlikte sadece kurÅŸun kalem ve etiketi sÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ su ÅŸiÅŸesi ile girebiliyor.

08.45

Veli ve Ã¶ÄŸrenciler sabahÄ±n erken saatlerinde okula gelmeye baÅŸladÄ±. SÄ±nav Ã¶ncesi okul bahÃ§esinde yerlerini alan ebeveynlerle Ã§ocuklarÄ±, heyecanlarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in kendi aralarÄ±nda sohbet ediyor ve kÄ±sa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±yor. Uzun hazÄ±rlÄ±k maratonunun sona ermesiyle rahatladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren veli ve Ã¶ÄŸrenciler ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

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OldukÃ§a heyecanlÄ±yÄ±z. Ä°nÅŸallah umduÄŸumuz gibi geÃ§er. SÄ±nav boyunca oÄŸlumu bekleyeceÄŸim. Sabah da okula erkenden geldik. GeÃ§ kalma riskini almak istemedik. AyrÄ±ca Ã¶nceki yÄ±llarda Ã§ocuklar kendi okullarÄ±nda sÄ±nava giriyordu ancak bu yÄ±l okul deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in erken gelip biraz adapte olmak istedik. OÄŸlumun farklÄ± okulda sÄ±nava gireceÄŸini de bu sabah Ã¶ÄŸrendik. O nedenle sabah saatleri bizim iÃ§in normalin dÄ±ÅŸÄ±nda stresli geÃ§ti.HazÄ±rlÄ±k sÃ¼recim iyi geÃ§mesine raÄŸmen bugÃ¼n Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Stresli bir sÃ¼reci geride bÄ±raktÄ±m. Anadolu lisesinde okumayÄ± hedefliyorum.Umutluyuz ve rahatlama yaÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir senedir bugÃ¼nÃ¼n gelmesini bekliyorduk. Bu nedenle gevÅŸedik.Â

Hakan Cemil TalÄ± (Ã¶ÄŸrenci): HiÃ§ heyecanÄ±m yok gayet rahatÄ±m. Kendimi sÄ±nava Ã§ok hazÄ±r hissediyorum. SÄ±navda da elimden geleni yapacaÄŸÄ±m, Ã§ok iyi bir sonuÃ§ bekliyorum. YaÅŸar Acar ya da MÃ¼nir Alkan Fen Lisesini istiyorum. Ä°lerde uÃ§ak ya da kimya mÃ¼hendisi olmak istiyorum.

SÄ±nav Ã¶ncesi Ã§ok rahatÄ±m. SorularÄ±n zor olmasÄ±nÄ± bekliyorum ama benim iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. TÃ¼rkÃ§e ve matematikte gÃ¼veniyorum. SorularÄ±n orta zorluk dÃ¼zeyinde olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Ä°stanbul Erkek Lisesi ya da Alman Lisesi hedefliyorum.

Didem KavcÄ± (Veli): Heyecan ve stres olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece baÅŸarÄ± gelecektir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hedeflerini kendi belirledi. Biz de en doÄŸru ÅŸekilde desteklemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

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Egemen SÃ¶nmezer: SÄ±nav Ã¶ncesi son hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±yorum ve LGS 2022 TÃ¼rkÃ§e sorularÄ±nÄ± Ã§Ã¶zÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok soru Ã§Ã¶zsem de yeteri kadar Ã§Ã¶zmediÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. En Ã§ok matematikte kendime gÃ¼veniyorum. SÃ¶zel alanda zor sorular geleceÄŸini tahmin ediyorum.

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Ã‡ok heyecanlÄ±yÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ bir sene boyunca buna hazÄ±rlandÄ±m. HazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi hiÃ§ bitmeyecek gibi geliyordu. LGS â€™de gerÃ§ekten Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olmayÄ± ve tam puana yakÄ±n almayÄ± hedefliyorum. Denemelerim de iyi geliyordu. Hedefim Alman Lisesi. TÃ¼rkÃ§e testinde kendimi gÃ¼Ã§lÃ¼ hissediyorum. Fen ve TÃ¼rkÃ§e, matematiÄŸe olan korkuyu azaltmak iÃ§in daha zor olacaktÄ±r.

Neslim Eski (Veli): OnlarÄ±n heyecanÄ±nÄ± ve motivasyonunu artÄ±rmak iÃ§in aslÄ±nda olayÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yoruz ama onlar ne yapacaklarÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyorlarÂ zaten.