Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, bugün toplanıyor. Kurumdan yapılan açıklamada psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlama çalışmalarına başlamış olup konuyu görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü toplanacaktır" ifadesi kullanıldı.
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