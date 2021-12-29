Cumhurbaşkanı Erdoğan: öğretmenlik meslek kanunu TBMM'de

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Erdoğan, kanuna ilişkin kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu şöyle duyurdu:

"Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."