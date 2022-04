Cornell not tutma tekniği nedir ve nasıl yapılır? Cornell not alma tekniği özellikleri

Haberin Devamı

Not tutmak hem öğrencilere hem de tüm bireylere özgü bir özelliktir. İnsanlar yaşamlarının bir döneminde mutlaka not tutmaya ihtiyaç duymuşlardır. Farklı bir kaynaktan çekilen bilgiler not tutma sayesinde kaydedilmektedir.

Cornell Not Tutma Tekniği Nedir?

Birey not tutarak bilginin asıl özünü kaydeder. Not tutma sayesinde kişi zihnini bilgiyi hatırlamak amacıyla geri çağırmaktan kurtarmaktadır. Not tutma etkinliği bir iş toplantısında bir öğrencinin ders esnasında sözlü bir tartışma gibi durumlarda yapılabilmektedir. Bu durumdan dolayı tutulan notlar aslında bir olay karşısında tek kayıt ve tek kanıt niteliği olabilmektedir.

Bir durumda, bir olayda, bir yazıda, bir konuşmada, bir tartışmada başlıca noktalar özetlenerek bir yere yazılır. İşte bu tanım not tutmanın en basit anlatımıdır. Örneğin bir öğrenci sorumlu olduğu dersle ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde bir sayı veya bir dereceyi not alabilir.

Cornell not tutma tekniği ise cornell notlar sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu not tutma yöntemi Cornell Üniversitesin' de profesörlük yapmış Walter Pauk tarafından 1940 senesinde geliştirilmiştir.

Profesör cornell not tutma tekniğini ve detaylarını en çok satan kitabı olan How to Study in College kitabında okuyucularıyla paylaşmıştır.

Cornell Not Tutma Tekniği Nasıl Yapılır?

İnsanlar derslere, toplantılara, konferanslara ve seminerlere katılmaktadır. Buradaki amaç bireyin bir şeyler öğrenmesidir. Bu sayede kişi alanıyla ilgili kendini geliştirme yolu bulur. Kalıcı bilgiyi dinleyerek elde etmek insan zekası için istisnalar dışında mümkün değildir.

İnsanlar iletişimlerinin %90’lık kısmını sözel olarak gerçekleştirmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu iletişimin sadece yarısı kısa bir süre hatırlanmaktadır. Hatta zaman faktörü burada çok etkili olmaktadır. Eğer aradan çok zaman geçtiyse bu iletişimin %25’lik kısmı bile zor hatırlanabilir.

Burada amaç bilgiyi kalıcı hale getirmektir. Not tutmak bu amaçla yapılmaktadır. Cornell not tutma tekniğinde birey anlatıcıyı yakalar ve etkili biçimde not tutar.

Cornell not tutma tekniği eğitim etkinliklerinde kullanılmaktadır. Bunun dışında özellikle üniversite öğrencileri için bulunmuştur. Bu teknik aktif bir şekilde düzenli not alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede üniversite öğrencileri sınav dönemlerinde zamandan tasarruf elde etmektedir.

Cornell not tutma tekniği şöyle yapılmaktadır;

Bir sayfa düşünelim. Bu sayfayı üç bölüme ayıralım. Sol taraftaki bölüm iki numaralı kısım olsun. İki numaralı kısım bizim anahtar kelimeleri yazığımız bölümdür. Bir numaralı bölüm sağ tarafa yazalım. Bu bölümde asıl notlar bölümümüzdür. En altta da üçüncü ve son bölüm olan özet kısmı yer almaktadır.

Sayfanın bir numaralı bölümüne detayları, vurgu yapılan yerleri, tekrar edilen konuşmayı, örnekleri yani konunun en önemli noktalarını yazarız. Buraya dinlenen her şey yazılmaz. Böyle olursa konu not tutma olmaz. Böyle yaparsak doğru şeyleri not almış olmayız. Her bilgiyi yazmış oluruz ve bilgi kirliliğine neden oluruz. Konunun önemli noktalarını kavramalıyız.

Sayfanın iki numaralı bölümüne kısaltmaları ve çeşitli ipuçlarını yazarız. Bu kelimeler kısa sözcüklerdir ve bizim için anahtar kelimeleri oluşturmaktadır. Kısacası bu bölümde ana fikir temel kavramlarla yazılır.

Sayfanın üç numaralı bölümü ise özet bölümüdür. Özet bölümü konuyu kendi cümlelerimizle yazdığımız yani kısalttığımız yazıyı içermektedir. Bu bölümde dinleyici konuyu kendi cümleleriyle kendi anlayacağı şekilde yazar. Bir özet niteliği taşır.

Cornell Not Alma Tekniği Özellikleri

Cornell not alma tekniğinin özellikleri bu yöntemi bizlere özetlemektedir. Bu özellikleri bilerek bu tekniği nasıl uygulayacağımız konusunda da bilgi sahibi olabiliriz. İşte özellikler şöyle sıralanmaktadır;

Kaydetme

Kısaltma

Tekrarlama

Yansıtma

Gözden Geçirme

Örnekleme

Dinleme esnasında önemli görülen her bilgi bu teknikte kaydedilir. Bilgileri özetlemek ve anahtar kelimeleri hatırlamak adına bilgiler kısaltılmalıdır. Tekrarlama özelliği bizlere alınan notların hatırlama sürecinde anahtar ifadelerle beraber hatırlanıp hatırlanmadığını göstermektedir. Tekrarlama alanında bu durum test edilmektedir.

Yansıtma özelliği not alınan bilgilerin dinleyicinin kendi bilgileriyle uyuşup uyuşmadığını bize göstermektedir. Gözden geçirme özelliği ile not alınan bilgiler süreç sonunda hızlı bir şekilde okunur, özü kavranır ve hatırlanır. Örnekleme özelliğinde dinleyici not aldığı bilgileri ilgili örneklerle desteklediğini bizlere göstermektedir.

Cornell not alma tekniği sistematik bir organizasyon sağlar. Ana kavramlar ve fikirler ayrılır. Bu sayede bilgi öğrenilmesi kolay bir formaya girer. Basit ve etkili bir not alma tekniğidir. Bu teknik sayesinde zaman ve çaba harcanmaz.