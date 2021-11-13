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Çok çabuk tatil oldu

#Ara Tatil#Öğrenciler#Okullar
Çok çabuk tatil oldu

1.5 yılın ardından başlayan yüz yüze eğitimle birlikte yeniden okul temposuna giren öğrenci, öğretmen ve veliler için ilk mola dün başladı.

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Öğretmenler bu bir haftalık süreçte uzaktan da olsa seminere katılmaya, üniversite ya da lise sınavına hazırlanan öğrenciler ara vermeden sınav hazırlığına devam ederken tatilin tadını en çok çıkaranlar okul öncesi, ilkokul ve ara sınıf öğrencileri olacak. Ara tatili nasıl değerlendireceklerini İstanbul Halil Rüştü İlkokulu ve Çapa İlkokulu öğrenci ve velilerine sorduk. Velilerden İlker Kütük, “Çocuklar tam da okula alışmışken ara tatil en azından bu yıl olmasa da olurdu. Tatilde ben çalışacağım, çocuklarım ise bir yandan dinlenip bir yandan ödev yapacaklar” dedi.

Çok çabuk tatil oldu
Melisa Kütük (ortada) ve İlker Kütük

5’inci sınıf öğrencisi Kenan ve kardeşi Pınar Gökhan ise ara tatile girmekten mutlu: “Uzaktan eğitim zor ve sıkıcıydı. Okulu o kadar çok özlemişim ki döner dönmez alıştım. Kardeşimse okula yeni başladığı için başlangıçta zorlandı ama sonra alıştı. Ama tatil olacağı için mutluyuz, öğretmenimin verdiği ödevlerden fırsat buldukça oyun oynayacağız.”

Çok çabuk tatil oldu
Pınar Gökhan ve Kenan Gökhan

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Okul öncesi öğrencisi Erva Kılıçbaş da, “Okula yeni başladım ve çok sevdim. Öğretmenimle birlikte resimler yapmayı, oyun oynamayı çok seviyorum. Tatil olsun istemiyorum, hemen okula geri dönmek istiyorum” dedi.

Çok çabuk tatil oldu
Erva Kılıçbaş

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#Ara Tatil#Öğrenciler#Okullar

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