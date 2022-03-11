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Çocukların karla oynamasına izin verin

#Kar#Oyun#Tatil
Çocukların karla oynamasına izin verin

İstanbul başta olmak üzere 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların kapalı olduğu ve yoğun kar yağışı olan illerde, çocuklar sokaklarda karla oynarken aileler endişeleniyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: “Karla oynamak çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Karla oynamalarına izin verin.”

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Kış aylarında virüsler ve grip gibi hastalıklar kapalı ortamlarda hava sirkülasyonu kısıtlı olduğu için aynı havayı sürekli solumaktan dolayı bulaşırken, dışarıda vakit geçiren çocuklar bu etkilerden uzak kalarak temiz havadan yararlanıyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları rehberlik bölümü öğretmenleri, anne babaların soğuk algınlığı gibi kaygılarla kışın çocukların açık havada vakit geçirmek sürelerini kısıtlamamaları gerektiğini belirtti.

Temiz havada, mevsime uygun giysilerle kar ile oynamak çocukların bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor. Çocukların açık havada kar ile oynaması onların fiziksel gelişimini desteklediği gibi yaratıcılığını da artırıyor. Karı bir malzeme olarak kullanan çocuklar kardan adam, kardan kule gibi üç boyutlu objeler inşa etmeye çalışırken hayal güçlerini de çalıştırıyor. Bu etkinlikleri onlarla paylaşmak aile bağlarının kuvvetlenmesini de destekliyor. 

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KARDA OYNANACAK 5 OYUN

Kar Volkanı: Çocukların fizik ve kimya disiplinlerini öğrenmesini sağlayan bir aktivitedir. Boş bir su şişesi, 2 kaşık karbonat, 1 kaşık sabun, 1-2 damla gıda boyası, bir kaşık sirke ile yapılan Kar Volkanı, karın köpürmesini sağlayarak çocuklara unutamayacakları bir deneyim sunar. 

Gömülü Hazine Avı: Hazırlanması kolay bir oyun. Derin kar biriken yerlerde oynayabilecek oyun çocuğun merak duygusunu geliştireceği gibi, içindeki dedektifi veya korsanı da ortaya çıkarır. Yapılması gereken tek şey bir oyuncağı veya çocuğunuzun seveceği bir objeyi karın içinde bir yere gömmek ve ona ipuçları sunmak. 

Kar Topu Hedefi: Eğlenceli ve fiziksel gelişime katkı sunan oyunlardan birisi. Oyunu çoklu veya tekli oynamak mümkün. Ebeveynlerin bir duvara tebeşir veya boya ile hedef tahtası çizmesi yeterli. Ardından çocuklar hedefi vurduğunda güzel sözler söylemek veya küçük hediyeler vermek çocukların el göz koordinasyonuna olumlu etki eder.

Karda Uzun Atlama: Çocukların atletizm yeteneğini geliştirir. Düz bir zemine bir başlangıç çizgisi çizmek ve sahanın geri kalanını ölçeklendirerek,  çocuğu en uzun atlamayı yapmaya davet etmek yeterli olacaktır. 

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Karda Boyama: Çocuğun yaratıcılığını artıracak bir aktivite türü. Bir sprey şişesinin dörtte üçünü su ile doldurulduktan sonra, sekiz damla gıda boyası eklenir ve sprey kapatılır. Çalkalanınca oluşan renkli sıvı ile çocuklar karı istediği gibi boyayabilir, kar üstüne yazılar yazabilir. 

 

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#Kar#Oyun#Tatil

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