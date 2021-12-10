Çocuklar tatilde daha çok hastalandı

Salgın sürecinde eğitim-öğretimin yüze yüze ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için dönem başında vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sistemi geliştirildi. Öğrenci ve öğretmenlere ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınan vaka, temas ve aşı durumu bilgileri anlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne (MEBBİS) işleniyor. Okul yöneticileri bu verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlükleri de ilçedeki tüm okulları bu sistem üzerinden takip ediyor. Okul yöneticilerinin gözlemlerine ve veri takibinden çıkardıkları sonuçlara göre tatilde beklenin aksine öğrencilerdeki vaka sayısında artış oldu. Okulların başlamasıyla birlikte ise vaka ve temaslı öğrenci sayısı yeniden düşüşe geçti. Okul yöneticileri, bir haftalık tatil sürecinde öğrencilerin önlem noktasında gevşek davranmış olabilecekler için ortaya böyle bir tablo çıktığını düşünüyor.BEKLENİN TAM TERSİ BİR DURUM
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
, bu tabloyu şöyle değerlendiriyor:
“Bildiğiniz üzere zaten bir haftalık bir tatildi, temaslı olup tatilde hastalık ortaya çıkmış olabilir, ortalama bir süresi var. Ancak genel olarak hareket azaldıkça bu enfeksiyonun da azalması beklenir. Hareket ve kalabalıklar azaldıkça bu enfeksiyon azalır. Okulların kapanmasının bir etkisi olacaksa azalma yönünde olması beklenir, nihayetinde çocuklar okulda bir arada bulunuyor ve okula geliş-gidişlerde de bir hareketlilik söz konusu. Sayısal net veriler olmadan böyle bir iddiada bulunmak doğru olmaz fakat gözleme dayalı bir hipotez üzerinden değerlendirecek olursak tatilde çocuklar daha kalabalık ve kontrolsüz ortamlarda bulunmuş olabilirler. Bilindiği gibi okullardaki maske, mesafe ve hijyen noktasında uygulanan önlemler ve takip sistemine dayalı bir kontrol mekanizması var. Bu mekanizma çocuklardaki vaka ve teması düşürmekte etkili olmuş olabilir. Çocuklar okul dışarısına çıktığında böyle bir denetim mekanizması söz konusu olmadığı gibi her alanda bunu uygulamak da mümkün değil. Tatilde çocuk sadece aile üyeleriyle görüşüyor diye düşündüğümüz zaman, beklenen okulların kapanmasıyla vakaların azalması olur. Ancak okulların kapalı olduğu günlerde daha kalabalık, hareketli ve önlemlerin az olduğu ortamlarda bulunan öğrenci sayısı fazlaysa vakalarda da tatilde bir artış, okulların açılmasıyla da azalma söz konusu olur.”