Çocuklar tatilde daha çok hastalandı

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Salgın sürecinde eğitim-öğretimin yüze yüze ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için dönem başında vaka ve temaslara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sistemi geliştirildi. Öğrenci ve öğretmenlere ait Sağlık Bakanlığı’ndan alınan vaka, temas ve aşı durumu bilgileri anlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne (MEBBİS) işleniyor. Okul yöneticileri bu verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlükleri de ilçedeki tüm okulları bu sistem üzerinden takip ediyor. Okul yöneticilerinin gözlemlerine ve veri takibinden çıkardıkları sonuçlara göre tatilde beklenin aksine öğrencilerdeki vaka sayısında artış oldu. Okulların başlamasıyla birlikte ise vaka ve temaslı öğrenci sayısı yeniden düşüşe geçti. Okul yöneticileri, bir haftalık tatil sürecinde öğrencilerin önlem noktasında gevşek davranmış olabilecekler için ortaya böyle bir tablo çıktığını düşünüyor.