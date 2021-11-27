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Cihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cihanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Cihan#Eş Anlamlısı
Cihan kelimesinin eş anlamlısı nedir Cihanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Farsçadan geçmiş olan cihan kelimesi, hem içinde yaşadığımız dünya hem de kainat anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de yaklaşık 32 bin kişi Cihan ismini kullanmaktadır. Bu kelimenin içinde yer aldığı bazı birleşik isimler ve anlamları şu şekilde sıralanabilir: 1- Cihan-ârâ: Alemi süsleyip ona renk katan 2- Cihan-gir: Cihanı fetheden, dünyaya hükmeden. Cihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cihan kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Cihan kelimesiyle örnek cümleler:

 1- Böyle bir yiğit cihana bin yılda bir yıl gelir.

 2- Bana tüm cihanı verseler yine de senden vazgeçmem.

 Cihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Âlem:

 Alem kelimesi hem kainat hem de insanın iç dünyası demektir. Bu kelime başta alem-i misal ve alem-i ervah olmak üzere birçok tamlamada kullanılır.

 2- Kozmos:

 Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan kozmos kelimesi alem ve cihan kelimeleriyle eş anlamlıdır.

 3- Kainat:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan kainat kelimesi, ka'in sözcüğünden türetilmiştir. Ka'in, olmak, gerçekleşmek ve vuku bulmak anlamına gelirken, kainat yaratılan herkes ve alem demektir.

 Cihanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Gözümüzün görmediği, aklımızın alamayacağı daha nice alemler var?

 2- Bilim ilerledikçe kozmos hakkında daha çok şey öğreniyoruz.

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 3- Kainatın sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.

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