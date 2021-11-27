Cihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cihanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Cihan kelimesiyle örnek cümleler:
1- Böyle bir yiğit cihana bin yılda bir yıl gelir.
2- Bana tüm cihanı verseler yine de senden vazgeçmem.
Cihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Âlem:
Alem kelimesi hem kainat hem de insanın iç dünyası demektir. Bu kelime başta alem-i misal ve alem-i ervah olmak üzere birçok tamlamada kullanılır.
2- Kozmos:
Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan kozmos kelimesi alem ve cihan kelimeleriyle eş anlamlıdır.
3- Kainat:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan kainat kelimesi, ka'in sözcüğünden türetilmiştir. Ka'in, olmak, gerçekleşmek ve vuku bulmak anlamına gelirken, kainat yaratılan herkes ve alem demektir.
Cihanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Gözümüzün görmediği, aklımızın alamayacağı daha nice alemler var?
2- Bilim ilerledikçe kozmos hakkında daha çok şey öğreniyoruz.
3- Kainatın sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.