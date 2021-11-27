Cihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cihanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Cihan kelimesiyle örnek cümleler:

1- Böyle bir yiğit cihana bin yılda bir yıl gelir.

2- Bana tüm cihanı verseler yine de senden vazgeçmem.

Cihan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Âlem:

Alem kelimesi hem kainat hem de insanın iç dünyası demektir. Bu kelime başta alem-i misal ve alem-i ervah olmak üzere birçok tamlamada kullanılır.

2- Kozmos:

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan kozmos kelimesi alem ve cihan kelimeleriyle eş anlamlıdır.

3- Kainat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan kainat kelimesi, ka'in sözcüğünden türetilmiştir. Ka'in, olmak, gerçekleşmek ve vuku bulmak anlamına gelirken, kainat yaratılan herkes ve alem demektir.

Cihanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Gözümüzün görmediği, aklımızın alamayacağı daha nice alemler var?

2- Bilim ilerledikçe kozmos hakkında daha çok şey öğreniyoruz.

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3- Kainatın sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor.