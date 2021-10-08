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Çıban ne demek, ne anlama geliyor? Çıban kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Çıban#TDK
Çıban ne demek, ne anlama geliyor Çıban kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Çıban kelimesi tıp dili içerisinde kullanılan bir kelime türünü ifade etmektedir. Çıban kelimesinin ne demek olduğunu ve bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisinde hangi anlama geldiğini sizin için derledik.

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Çıban kelimesi oldukça sık bir şekilde Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Bu kelimenin anlamı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

 Çıban Kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki Anlamı Nedir?

 Çıban kelimesi sıklıkla duyulan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre çıban kelimesinin anlamı şu şekilde ifade edilmektedir:

Vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen ve çoğu, deride ya da deri altında kızarıklık, şişkinlik, ateş ve ağrı ile birlikte kendisini gösteren irin birikimi

Şeklinde tanımlanmaktadır.

 Çıban Nedir?

 Kıl köklerinin stafilokok isimli bakterilerin neden olduğu enfeksiyon neticesinde iltihaplanması sonucu meydana gelmeye başlayan çıban, bir çeşit deri hastalığı olarak kabul edilmektedir. Kıl köklerinin tabiatı gereği yağlı olması, iltihabın hızlı bir şekilde çoğalmasına yol açmaktadır. Her ne kadar insan derisi; virüs, bakteri ve mantarlara karşı oldukça önemli düzeyde bir savunma duvarı oluşturmuş olsa da deri yüzey kısmında hasarlanma meydana geldiğinde parazitler vücuda bahsedilen zayıf noktalardan dahil olmaktadır.

 

 

 

 

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