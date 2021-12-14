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Çevre görevi mobil uygulamada

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Ecogoals#Bilim Virüsü
Çevre görevi mobil uygulamada
Seda Nur BAŞPINAR

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi ve Avrupa Birliği İklim Elçisi olan Hilmi Kürşat Pektaş’ın karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir yaşam biçiminin benimsenmesini teşvik eden ‘EcoGoals’ mobil uygulaması, ‘Geç Olmadan’ programının en iyi projesi seçildi.

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Avrupa Birliği’ne bağlı Bilgi Merkezleri Ağı ve Bilim Virüsü, gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için geçen nisan ayında Geç Olmadan programını başlattı. Programa Türkiye’nin 19 ilinden bin 900 genç katıldı. Eğitimin tamamlanabilmesi için katılımcıların yeni teknolojileri kullanarak bir proje ortaya koymaları gerekiyordu. Üretilen yüzlerce proje arasından Hilmi Kürtaş Pektaş’ın EcoGoals projesi birinci seçildi. Bir mobil uygulama olan EcoGoals’de kullanıcılar bir oyun sistemiyle sürdürülebilirlik hedeflerini tamamlamaya çalışıyor. Uygulamayı indiren kullanıcı, hedefleri tamamladıkça harita üzerinden karbon ayak izinin ne kadar azaldığını görebiliyor ve oyunda ilerledikçe sanal bir altın kazanıyor. Kazanılan altınlar ise sürdürülebilir ürün satan mağazalarda indirim olarak kullanılabiliyor. Yazılım aşamasında olan uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçmesi planlanıyor. Pektaş, oyunlaştırma yöntemini neden seçtiğini ve projesini şöyle anlatıyor:

AMACIM HERKESE DAHA KOLAY ULAŞMAK
Mobil uygulama tasarlamamın sebebi şuydu: herkese daha kolay ulaşmak. Bugün teknolojinin çok geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Toplumun hemen her kesiminde akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Mobil uygulamada sizi oyunlaştırılmış şekilde karşılayan belirli hedefler görüyorsunuz. Burada özellikle oyunlaştırma temasını seçtim çünkü farklı birçok mobil uygulamayı incelediğimde belirli bir süre sonra uygulamanın sıkıntı verici hale geldiğini ve giderek kullanılmak istenmediğini fark ettim. Uygulamayı oyunlaştırarak insanları hedeflere daha çok teşvik edebileceğimi düşündüm. Hedefler arasında plastik kullanımını azaltmak gibi çok basit şeyler de var daaha karmaşık olanlar da. Bu hedefleri tamamladıkça sizin topluma olan katkınız bıraktığınız karbon ayak izi ölçüsünde azalıyor. Uygulamaya ulaştığınız hedefleri entegre ettiğinizde, dünya çapında ne kadar etki ettiğinizi harita üzerinden görebiliyorsunuz. Bunun dışında belirlenen her hedefi gerçekleştirdiğinizde sanal bir altın kazanıyorsunuz. Aynı zamanda uygulamada çevrenizdeki sürdürülebilir ürün satan işletmeleri görebiliyorsunuz ve kazandığınız sanal altınlar bu işletmelerde size indirim sağlıyor.”

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GEÇ OLMADAN NEDİR?
Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı, gençler arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşması için geçtiğimiz Nisan ayında bir program başlattı. Gençlere bilim tutkusunu aşılamak için çalışan sosyal girişim Bilim Virüsü ile iş birliği yapan AB Bilgi Merkezleri, Geç Olmadan adlı kampanyayla 19 ilde 1900 üniversiteli genci AB-Türkiye İklim Elçisi olarak yetiştirmeyi hedefledi. Eğitime katılan öğrenciler, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler üretti.

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BİLİM VİRÜSÜ KİMDİR?
Gerçeğe ulaşan tek yolun bilim olduğuna inanan bir grup gönüllü tarafından Türkiye’de 2017 yılında kurulan Bilim Virüsü, eğitimciler, iş ve bilim insanlarından oluşan, öğrencilere bilim tutkusu kazandırmayı hedefleyen bir sosyal girişim.

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#Yıldız Teknik Üniversitesi#Ecogoals#Bilim Virüsü

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