Çelikle Üreme Nedir, Nasıl Yapılır Ve Hangi Bilgilerde Görülür? Çelikle Üreme Özellikleri Ve Örnekleri

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Günümüzde birçok farklı bitki üzerinden çelikle üreme yöntemi öne çıkmaktadır. Özellikle genetik materyalin direkt olarak aktarılması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Bu yüzden değişik mevsimlerde gerekli ortam koşulları oluşturularak, tarım açısından yaygın şekilde değerlendirilmektedir.

Çelikle Üreme Nedir?

Bitkinin dalı ve yaprak ile beraber kökünden bir parça kesilmek suretiyle ekilmesi üzerinden gerçekleştirilen üreme yöntemi çelikle üreme olarak ifade edilmektedir. Gerekli koşullar altında uygun ortamda dikilmesi ile beraber gerçekleştirilen çelikle üreme, aynı zamanda vejetatif üreme olarak da ifade edilmektedir. Yani diğer ismi üzerinden eşeysiz üreme anlamına gelir. Böylece yapılacak olan ekim ile beraber ana bitkiden ayrı olarak bağımsız bir bitki elde edilir. Tabii elde edilen bu bağımsız bitki ana bitkiye genetik olarak bütünüyle benzerdir.

Çelikle Üreme Nasıl Yapılır?

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Tarımsal açıdan en önemli üreme yöntemleri içerisinde çelikle üreme gelmektedir. Başka bir ifade ile eşeysiz ya da vejetatif üreme olarak bilinen bu yöntem, aşamalı olarak uygulanmak suretiyle gerçekleştirilir.

- Öncelikle uygun bitki üzerinden kök veya gövdesiyle beraber dalından bir parça kesilir.

- Bu parça özel olarak hazırlanır ve ekime hazır hale getirilir.

- Daha sonra uygun koşullar altında dikilir.

- Tam olarak hazır hale gelebilmesi için su içerisinde bir süre bekletilir.

- Ardından toprağa ekilmesi ile beraber düzenli olarak sulanır.

Bu şekilde aşamalı olarak ele alınan parça kısa zaman içerisinde yeni bir bitki haline gelir. Ana bitkiden bağımsız olarak ve aynı genetik yapıyı taşıyan bir bitki elde edilmiş olur. Özellikle tarımsal açıdan birçok farklı meyve ve sebzenin üretimi noktasında önemli bir potansiyel teşkil ettiğini ifade etmek gerekir.

Çelikle Üreme Hangi Bitkilerde Görülür?

Kısa sürede yeni bitki üretimi noktasında çelikle üreme büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda genetik yapının etkin bir şekilde aktarılmasına imkan sağlayan bu yöntem, tarım alanında önemli avantajlar sağlamaktadır. O yüzden çelikle üreme yöntemi günümüzde birçok farklı bitki üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde söğüt, kabak, Afrika menekşesi, begonya, erik, elma, ayva, zakkum ve asma ile beraber kavak üzerinden ele alınır. Tabii bu şekilde daha birçok farklı bitki türü çelikle üreme yöntemi üzerinden çoğaltılmaktadır.

Çelikle Üreme Özellikleri

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Birçok farklı özelliği ile beraber çelikle üreme yöntemi öne çıkmaktadır.

- İlgili bitkilerin kök ve gövdesi ile beraber dalları üzerinden parça alınarak uygulanır.

- Ana bitki üzerinden tüm genetik materyal aynı şekilde aktarılabilir.

- Kısa sürede yüksek oranda önemli birim elde etme imkanı sağlar.

- Ana bitkiden bağımsız bir bitki elde edilir.

- Vegetatif ya da eşeysiz üreme olarak bilinir.

- Tarım konusunda birçok meyve ve sebze açısından etkili bir üretim yöntemidir.

Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber günümüzde çelikle üreme tarımsal alanda yaygın şekilde değerlendirilmektedir.

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Çelikle Üreme Örnekleri

Çelikle üreme örnekleri ülkemizin birçok farklı bölgesinde tarımsal amaçlı gerçekleştirilmektedir. Özellikle hızlı bir şekilde ana bitki üzerinden genetik materyalin aktarılması noktasında büyük kolaylık sağladığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda asma virgülü Zakkum, elma, erik ya da kabak ile beraber daha birçok değişik bitki üzerinden örnek verilebilir.