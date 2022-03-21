Çekimli fiil nedir, kaça ayrılır ve nasıl bulunur? Çekimli eylem örnekleri ile konu anlatımı

Fiil soylu sözcüklere getirilen dilek kipleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Gelmelisin (Gereklilik) 2- Gelse (Dilek - Şart) 3- Gel (Emir) 4- Gelesin (İstek)
Fiil soylu sözcüklerin köküne ya da gövdesine getirilen şahıs ve zaman ekleriyle türetilen kelimelere çekimli fiil denir.
Çekimli Fiiller Kaça Ayrılır ve Nasıl Bulunur?
Çekimli fiiller basit ve birleşik çekimli fiiller olarak iki ana başlıkta toplanır.
BASİT ÇEKİMLİ FİİLLER:
1- Haber Kipleri
Söylemek:
Söyledi - Bilinen geçmiş zaman
Söylemiş - Duyulan geçmiş zaman
Söylüyor - Şimdiki Zaman
Söyleyecek - Gelecek Zaman
Söyler - Geniş Zaman
2- Dilek Kipleri:
Gitmek:
Gitmelisin - Gereklilik Kipi
Gitse - Dilek Şart Kipi
Gitsen - İstek Kipi
Git - Emir Kipi
BİRLEŞİK ÇEKİMLİ FİİLLER
Çalışmak:
Çalışmıyordu - Şimdiki zamanın hikayesi (yor + du)
Çalışmıştı - Geçmiş zamanın rivayeti ( mış + tı)
Çalışacakmış - Gelecek zamanın rivayeti (-acak + mış)
Not: Çekimli fiilleri bulmak için fiilin gövdesine getirilen eklere ve kiplere bakılır.
Çekimli Eylem Örnekleri ile Konu Anlatımı
1- HABER KİPLERİ
A- Bilinen Geçmiş Zaman:
Bilinen geçmiş zaman cümlelerinde fiilin sonuna -dı -di eki getirilir. Bu cümlelerde eylemin yakın bir zamanda gerçekleştiği bildirilir.
Örnek Cümleler:
1- Babamlar sizden yarım saat kadar önce geldi.
2- Dün onu televizyon kanallarının birinde gördüm.
3- Geleceksiniz diye kahvaltı hazırladım.
4- Ben de seni ve oradakileri çok özledim.
5- Babam size selam söyledi.
6- Odayı topladım ve kitaplığı düzenledim.
7- Kendime siyah bir mont aldım.
B- Öğrenilen Geçmiş Zaman:
Eylemin uzun bir zaman önce yapıldığını bildiren kiplerdir. Fiilin sonuna -mış, -miş eki getirilir.
Örnek Cümleler:
1- Annem sana en sevdiğin yemeklerden yapmış.
2- Biz yokken tüm eşyalarını toplayıp gitmiş.
3- Seni kaç kere aramış ama bir türlü ulaşamamış.
4- Benim için sürpriz doğum günü partisi hazırlamış.
C- Gelecek Zaman.
Örnek Cümleler:
1- Bir gün söylediğin bu sözler için çok ama çok pişman olacaksın.
2- Bu yaz bol bol kitap okuyacağım.
3- Bursa'ya gitmişken halamlara da uğrayacağız
D- Şimdiki Zaman:
Eylemin halen yapılmakta olduğunu bildiren cümlelerdi. Fiilin sonuna -yor eki getirilir.
Örnek Cümleler:
1- Kahvenin yanında kurabiye istiyorum.
2- Günün yorgunluğunu ve stresini atmak için sahilde yürüyüş yapıyorum.
3- Şimdi ablamla birlikte evi temizliyoruz.
E- Geniş Zaman
Örnek Cümleler.
1- O her tartışmada üste çıkmaya çalışır.
2- Hafta sonları daima ormana gidip kamp kurar.
3- Kitaplarına Herkesten ve her şeyden daha çok değer verir.
2- Dilek Kipleri
A- Gereklilik Kipi
Örnek Cümleler
1- Funda'nın doğum günü partisine sen de gelmelisin.
2- Başarılı bir yazar olmak istiyorsan daha fazla kitap okumalısın.
B- İstek Kipi
Örnek Cümleler
1- O da bizimle gelse ya.
2- Kendine artık çeki düzen versen...
C - Dilek - Şart Kipi
Örnek Cümleler
1- Keşke bana karşı biraz daha anlayışlı olsa.
2- O da bizimle gelse ya...
D- Emir Kipi
Örnek Cümleler
1- Elindeki işi bırakıp derhal buraya gel!
2- Sus artık!