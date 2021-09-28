Çay asit mi baz mı ve nötr müdür? Çayın ph değeri kaçtır

Haberin Devamı

Çay, farklı bitkilerin yapraklarının, köklerinin, çiçeklerinin, gövdelerinin, tohumlarının ya da kabuklarının kaynatılmasıyla ya da haşlanmasıyla elde edilebilen bir içecek türünü oluşturmaktadır. Çay çalısının bilimsel adı Camellia sinensis şekline ifade edilmektedir. Çay, çalının mevcut yapraklarının fermantasyonu, kurutulması, ısıtılması ve bazen öbür meyve ya da bitkiler ile birlikte karıştırılması sonucu hazırlanmaktadır.



Çay Asit mi Baz mı?



Çayın pH değerinin 5.5 olmasından dolayı çay asittir. Hemen hemen her gün içilen çayın asit mi baz mı olduğu son dönemde merak edilen ve sık sık araştırılan bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı pH değeri içerisinde yer almaktadır. Bunun sebebi, bir maddenin asidik ya da bazik bir özellik taşıdığı konusu bahsedilen maddenin pH değerine bakılarak anlaşılmaktadır. pH değeri esasen asitlik bazlık durumunu göstermekte olan bir derecelendirmedir. Bahsedilen derecelendirme 0 ile 14 arasında sınırlandırılmıştır ve şu biçimde düzenlenmiştir:



pH değeri 0 ile 7 değerlerini arasında yer alan maddeler asittir.

pH değeri 7 değerinde olan maddeler nötr kabul edilmektedir.

Haberin Devamı

pH değeri 7 ile 14 değerleri arasında olan maddeler bazdır.

Şeklinde ifade edilmektedir.

Çayın pH Değeri Kaçtır?



Çay esas olaak 5.5 pH değerine sahip olmaktadır. Bu değerden dolayı da asit olarak kabul edilmektedir ve asidik bir özellik taşımaktadır. Asitlerin tatları ekşidir. Mavi renkteki turnusol kâğıdını kırmızı renge çevirmektedirler. Asitler bazlar ile tepkimeye girdikleri zaman tuz ve su meydana getirmektedirler. Ciltte yanıcı nitelikteki bir his uyandırmaktadırlar. Fenolftalein damlatılması durumunda renk değiştirmemektedirler.