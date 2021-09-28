Çay asit mi baz mı ve nötr müdür? Çayın ph değeri kaçtır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Hollanda dönüşü çarpıcı yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Hollanda dönüşü çarpıcı yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
İstanbulu kana bulayacaklardı Flaş gelişmeİstanbul'u kana bulayacaklardı! Flaş gelişme#Otogar
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Kâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyorKâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyor!#La Palma
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Tarihe geçen gece Madridi devirdiler, Dirk Kuytı pişman ettiler...Tarihe geçen gece! Madrid'i devirdiler, Dirk Kuyt'ı pişman ettiler...#Şampiyonlar Ligi
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Kırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem olduKırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem oldu#James Bond
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Çay asit mi baz mı ve nötr müdür? Çayın ph değeri kaçtır

#ÇAY
Çay asit mi baz mı ve nötr müdür Çayın ph değeri kaçtır

Dünyada en fazla tüketilmekte olan içeceklerin başına yer alan çay, kendi içinde birçok çeşide ayrılmaktadır. Siyah çaydan başlayarak bitkisel çaylara kadar her çeşit seçeneği ile sağlığa adeta şifa dağıtmaktadır. Sizin için çayın ne demek olduğunu, asit mi baz mı olduğunu ve çayın pH değerinin kaç olduğunu derledik.

Haberin Devamı

Çay, farklı bitkilerin yapraklarının, köklerinin, çiçeklerinin, gövdelerinin, tohumlarının ya da kabuklarının kaynatılmasıyla ya da haşlanmasıyla elde edilebilen bir içecek türünü oluşturmaktadır. Çay çalısının bilimsel adı Camellia sinensis şekline ifade edilmektedir. Çay, çalının mevcut yapraklarının fermantasyonu, kurutulması, ısıtılması ve bazen öbür meyve ya da bitkiler ile birlikte karıştırılması sonucu hazırlanmaktadır.

Çay Asit mi Baz mı?

Çayın pH değerinin 5.5 olmasından dolayı çay asittir. Hemen hemen her gün içilen çayın asit mi baz mı olduğu son dönemde merak edilen ve sık sık araştırılan bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı pH değeri içerisinde yer almaktadır. Bunun sebebi, bir maddenin asidik ya da bazik bir özellik taşıdığı konusu bahsedilen maddenin pH değerine bakılarak anlaşılmaktadır. pH değeri esasen asitlik bazlık durumunu göstermekte olan bir derecelendirmedir. Bahsedilen derecelendirme 0 ile 14 arasında sınırlandırılmıştır ve şu biçimde düzenlenmiştir:

pH değeri 0 ile 7 değerlerini arasında yer alan maddeler asittir. 

pH değeri 7 değerinde olan maddeler nötr kabul edilmektedir. 

Haberin Devamı

pH değeri 7 ile 14 değerleri arasında olan maddeler bazdır. 

Şeklinde ifade edilmektedir. 

Çayın pH Değeri Kaçtır?

Çay esas olaak 5.5 pH değerine sahip olmaktadır. Bu değerden dolayı da asit olarak kabul edilmektedir ve asidik bir özellik taşımaktadır. Asitlerin tatları ekşidir. Mavi renkteki turnusol kâğıdını kırmızı renge çevirmektedirler. Asitler bazlar ile tepkimeye girdikleri zaman tuz ve su meydana getirmektedirler. Ciltte yanıcı nitelikteki bir his uyandırmaktadırlar. Fenolftalein damlatılması durumunda renk değiştirmemektedirler.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇAY