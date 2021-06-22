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HaberlerEğitim HaberleriÇankırı lise taban puanları 2021! Çankırı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Çankırı lise taban puanları 2021! Çankırı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 22.06.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Çankırı lise taban puanları 2021! Çankırı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Çankırı lise taban puanları 2021! Çankırı LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Çankırı'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Çankırı LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Çankırı'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çankırı'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120417,1395,190,08
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170368,666414,575,21
ÇANKIRI / MERKEZ / Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90354,851818,257,1

 

ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90338,442623,147,98
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30291,847740,7219,5
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,408548,6724,73
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30254,627260,3725,66v
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