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Çankırı hangi bölgede, haritada nerede? çankırı ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Eğitim#Araştırma#Coğrafta
Çankırı hangi bölgede, haritada nerede çankırı ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Çankırı, hakkında bilgi edinmek istenilen şehirlerden biri olmaktadır. Çankırı'nın özellikle konumu ile ilgili araştırmalar ortaya çıkmaktadır. Bunda bulunduğu konumun büyük etkisi vardır. Konum olarak önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu özelliği ile pek çok anlamda bilgi arayışına neden olmaktadır. Konumunun yanında, iklimini, nüfus yapısını ve haritadaki yeri hakkında detayları derledik.

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Çankırı, Türkiye Cumhuriyet'i sınırları içinde yer alan bir şehir olma özelliğine sahiptir. Yapı olarak büyük bir şehir olmadığı rahatlıkla söylenmektedir. Buna rağmen konumu şehri farklı bir noktaya taşımaktadır.

 Çankırı Hakkında Genel Bilgiler

 Çankırı şehri, İç Anadolu Bölgesi’nin ortasında bulunmaktadır. Şehrin kuzey ilçeleri Karadeniz içinde yer almaktadır. Bunun yanında kuzeyinde Karabük ve Kastamonu, doğuda Çorum, güneydoğusunda Kırıkkale, güneyinde başkent Ankara ve batısında Bolu şehirleri bulunmaktadır. Şehrin topla nüfusu son verilere göre 192.428 kişi olarak sayılmıştır. İlde toplam 12 ilçe, 19 belde ve 366 köy vardır. Şehrin ismi batılı bazı seyyahlar tarafından “Çangırı” veya “Çengiri” şeklinde yazılmıştır.

 Milattan önce 25 senesinde Roma topraklarına alınan bölge, Bizanslılar döneminde zaman zaman sürgün yeri olarak kullanılmaktaydı. 1071 Malazgirt savaşının ardından Çankırı şehri, Danişmentliler tarafından yerleşim yeri yapılmıştır. Osmanlı Devleti ise, Çankırı’yı Anadolu eyaletine bağlı bir Livanın merkezi olarak tutmuştur. Ayrıca Cumhuriyet ilan edilmeden evvel Kastamonu’ya bağlı bir sancak merkeziydi. Şehir Kurtuluş Savaşı sırasında insan ve malzeme naklinde önemli bir role sahip olmuştur.

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 İklim ve Bitki Örtüsü

 Çoğunluk olarak karasal iklim görülmektedir. Şehrin en fazla yağış alan ilçesi Yapraklı olmaktadır. Hemen her mevsim bu ilçede yağış olmaktadır. Merkezden güneye doğru ikliminde ve bitki örtüsünde farklılık ve azalma meydana gelmektedir. Yapılan araştırmalar, şehrin topraklarının 2 ya da 3 yüzyıl öncesinde kimi tuzlu yerler dışında, ormanlarla kaplanmış olduğunu ortaya koymaktadır. Ne yazık ki birçok etken sonucunda bu alanlar yavaş yavaş yok olmuş ve bozkır görünümü ortaya çıkmıştır. Buna karşın şehirde kalan ağaçlık alanlar da vardır. Bu ağaçlık alanlar Ilgaz, Elaman, Eğirova, Kararakaya ve Eriki, Düvenlik, Ilısılık ve Sarıkaya çevresinde bulunmaktadır. İğne yapraklı ağaçlar, karaçam, sarıçam, ardıç, meşe, ladin, köknar gibi orman ağaçları öne çıkmaktadır.

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 Bitki örtüsünün alt kısmında ise bozkırın ürünü olan ot şeklinde bitkiler ortaya çıkmaktadır. Bu bitkiler arasında yemlik, yemeklik baklagiller, hububat vardır. Ayrıca yabani bitkiler olan ayrıkotu, devedikeni ve yumak da görülmektedir. Bunların yanında akarsuların iki yanında kavak ve söğüt ağaçları, çok çeşitli meyve bahçeleri göze çarpmaktadır.

 Merkez İlçe Çankırı

 Merkez ilçe statüsünde bulunan Çankırı, Ankara’ya 130 kilometre uzaklıktadır. 100 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçe birçok tarihi yapı ve turistik mekana sahiptir. Bunlar arasında; Çankırı Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi, Sultan Süleyman Camisi, Buğday Pazarı Camisi, Saat Kulesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca doğada olmak isteyen ziyaretçiler Kenbağ Tabiat Parkı ve Alpsarı Göleti ile eşsiz bir deneyim fırsatı yaşamaktadır.

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 İlçe Nüfusları

Atkaracalar: bu ilçenin nüfusu toplamda 4.904 kişidir.

Korgun: son verilere göre nüfus 4.546 kişiden oluşmaktadır.

Bayramören: nüfusu en az olan ilçedir: 2.611 kişi vardır.

Eldivan: insan sayısı 5.986’dır.

Yapraklı: 7.719 insanın bulunduğu bir ilçedir.

Kızılırmak: 7.130 insan sınırlarında yaşamaktadır.

Kurşunlu: bu ilçede 8.424 kişi ikamet etmektedir.

Orta: nüfusu iki basamaklı bir ilçedir: 11.450.

Ilgaz: nüfus yine iki basamaklıdır: 13.866.

Şabanözü: 11.661 insan vardır.

Çerkeş: 16.805 kişi ile ikinci en büyük ilçedir.

Merkez Çankırı: en çok nüfusa sahip ilçedir: 97.326 insan vardır.

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#Eğitim#Araştırma#Coğrafta

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