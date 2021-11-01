Canıma minnet ne demek, ne anlama gelir? Canıma minnet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Minnet kelimesi Arapçadan dilimize geçerek dilimize yerleşmiş olan bir kelimedir.

Canıma Minnet Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan minnet kelimesi, genellikle yardımcı fiil ile birlikte kullanılır. Kelime anlamı olarak minnet sözcüğü, yapılan iyiliğe karşı olarak kişinin kendisini borçlu hissetmesi ve görmesi anlamına gelir. Canıma minnet deyimi ise, beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığı zaman duyulan mutluluğu ifade eder.

Canıma Minnet Ne Anlama Gelir?

TDK sözlüğünde; minnet kelimesi, hem yardımcı fiil hem de yalın hali ile birlikte yer alıyor. Canıma minnet deyimi ise, bir durum hakkında yaşanan mutluluğu anlatmak için söylenir. Dünden razı anlamına da gelir.

Canıma Minnet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Canıma minnet deyimi TDK sözlüğüne göre, beklenmeyen iyi bir durumla karşılaşıldığında yaşanan mutluluğu ifade etmek için kullanılır. Canıma minnet deyimi, günümüzde çok sık kullanılır. Bu nedenle de anlamının doğru bilinmesi çok önemlidir.

Minnet kelimesi ise, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetmek anlamına gelir. Canıma minnet deyimi ise, çok farklı bir anlamda cümle içinde kullanılır.