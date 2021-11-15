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Buluş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Buluşun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Buluş#Nedir
Buluş kelimesinin eş anlamlısı nedir Buluşun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede yer alan bazı kelimeler çok kullanılsa da bazı kelimeler daha z kullanılmaktadır. Bunun nedeni kelimelerin genel olarak eş anlamlılarının kullanılmasından oluşmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de buluş kelimesidir. Buluş ne demek? Buluş kelimesinin kaç tane eş anlamlı kelimesi vardır? Buluş kelimesinin eş anlamlıları ile nasıl cümle kurulur? Sizler için buluş kelimesinin eş anlamlarını ve örnek cümlelerini detayları ile derledik.

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Buluş kelimesinin eş anlamlısı icat kelimesidir.

 Buluş Ne Demek?

Buluş kelimesinin eş anlamlısını bulmak için buluş kelimesinin anlamını bilmek gereklidir. Buluş kelimesinin anlamı bulma işi veya ilk defa yeni bir şey yaratma olarak verilmiştir. Buluş kelimesinin anlamları arasında icat kelimesi de bulunmaktadır.

 Buluş Kelimesinin Eş Anlamlıları Nedir?

 Buluş kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Buluş kelimesinin eş anlamlı kelimesi icat kelimesidir. Cümle içinde kullanılan buluş kelimesi yerine icat kelimesi getirilirse cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Buluş ve icat kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.

 Buluş Kelimesiyle İlgili Örnek Cümleler

Buluş yapmak için çok düşünmeli ve çok çalışılmalıdır. / İcat yapmak için çok düşünmeli ve çok çalışılmalıdır.

Buluşunun adını hala koymadın. / İcadının adını hala koymadın.

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Matbaanın buluşu 1440 yılına dayanmaktadır. / matbaanın icadı 1440 yılına dayanmaktadır.

Günümüzde birçok teknolojik buluş yapılmaktadır. / Günümüzde birçok teknolojik icat yapılmaktadır.

Teknolojik alanda buluşlar yapmak oldukça masraflı bir iştir. / Teknolojik alanda icatlar yapmak oldukça masraflı bir iştir.

 

 

 

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#TDK#Buluş#Nedir

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