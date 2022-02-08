Borçlunun zıt anlamlısı nedir? Borçlu kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Borçlu kelimesi, borcu olan kişiler için kullanılıyor. Borçlu kelimesinin tam zıt anlamına sahip olan kelimeler arasında, alacaklı kelimesi bulunuyor. Alacaklı kelimesi borçlu sözcüğünün zıt anlamlısıdır.

Borçlunun Zıt Anlamlısı Nedir?

Borçlu sözcüğünün anlamını bilen bireyler farklı konularda da bilgi edinmek isteyebiliyor. Özellikle zıt anlamlar konusunda bilgi edinmek için birçok kelime araştırılabiliyor. Borçlu kelimesi de araştırılan bir kelime türü olarak biliniyor. Borçlu kelimesine anlam bakımından zıt olan kelimelerden biri de, alacaklı kelimesidir.

Borçlu Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Sözcük türlerinin sahip olduğu anlamlar ele alındığında kelimelerin farklı anlamlara sahip olduğu görülüyor. Borçlu kelimesinin anlamına zıt olan kelime türleri arasında alacaklı kelimesi yer alıyor.