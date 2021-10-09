BM gibi okul: 55 milletten 600 öğrencisi var

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BrItIsh International School’da en çok İngiltere, Amerika, Güney Kore, Avustralya ve Fransa vatandaşı öğrenci var. Veliler ise çoğunlukla yabancı sporcular, futbolcular, uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve konsolosluklarda çalışanlar. Aynı okul çatısında Türk öğrencilere de uluslararası kalitede eğitim sunmak için beş yıl önce açılan British International School Istanbul (BISI) ise bu yıl ilk mezunlarını verdi.

3 FARKLI AKREDİTASYON

Okul COBIS, CIS ve MSA olmak üzere, üç uluslararası akreditasyonu ile dünyada sayılı uluslararası özel okullardan biri. BISI’de İngiliz Ulusal Müfredatı, Cambridge IGCSE Programı (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (Full IB Diploma Programme) bir arada sunuluyor. Bu doğrultuda okulun öğrencileri yüzde yüz oranda IB Diploma Programı başarısı elde etti.

IGCSE programında da başarı öykülerine sahip olan BISI öğrencileri, birden fazla kez ‘Cambridge Dünyanın En İyisi Ödülü’nü; Sosyoloji, İkinci Dil Olarak Almanca gibi çeşitli alanlarda kazandılar.

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ULUSLARARASI KALİTEDE

Yabancı uyruklu öğrencilerinin yanı sıra Türk vatandaşlarından da uluslararası okula yıllardır yoğun bir talep aldıklarını belirten BISI’nin kurucu firması olan PDI Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünsal Abuşoğlu, “Bu talep nedeniyle Türk öğrencilerine de uluslararası kalitede eğitim sunan yeni okulumuz BISI’yi mevcut Zekeriyaköy Kampüsümüzde 5 yıl önce açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı, özgün eğitim programlarımız ile karşılama hedefimizi hayata geçirdik” diyor.

MUTLU DÜNYA VATANDAŞLARI

Ünsal Abuşoğlu, okulun misyonunu şu sözlerle anlatıyor: “Bu yatırım sayesinde Türk öğrencilerimiz, Türk ve İngiliz eğitim programlarının ve sistemlerinin entegrasyonu ile çok iyi İngilizce alt yapısı ediniyor ve küreselleşmenin giderek arttığı 21. yüzyılda hayat boyu öğrenen, yaratıcı, yenilikçi, milli değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve en önemlisi mutlu dünya vatandaşları olarak yetişiyorlar.”