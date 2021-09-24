Bisküvi nasıl yazılır? TDK'ya göre bisküvi kelimesinin doğru yazımı..

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Birçok değişik yanlış yazımı ile beraber bisküvi kelimesi oldukça fazla karıştırılmaktadır. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor.



BİSKÜVİ NASIL YAZILIR?

Bu Kelimenin doğru biçimde ele alınması ve yazımı, ‘Bisküvi’ halidir. Un ve süt ile şeker ya da tuz karıştırılarak hazırlanmış yiyecek türleri içerisinde gelir. Doğru yazımı üzerinden tek başına ya da cümle içerisinde amaca göre değerlendirilebilir.



TDK'YA GÖRE BİSKÜVİ KELİMESİNİN DOĞRU YAZIMI

Yazımı üzerinden en çok karıştırılan ve okunuşu kapsamını da yanlış yapılan sözcüklerden biri bisküvi kelimesidir. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit doğru ve yanlışlar şu şekilde öne çıkar;



Bisküvi (Doğru)



Pisküvi (Yanlış)



Piskevit (Yanlış)



Büsküüt (Yanlış)



Püsküüt (Yanlış)



Bu şekilde yanlış ve doğruyu ayırt etmek suretiyle, bisküvi kelimesi anlamı üzerinden değerlendirilir.