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Bisküvi nasıl yazılır? TDK'ya göre bisküvi kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Bisküvi
Bisküvi nasıl yazılır TDKya göre bisküvi kelimesinin doğru yazımı..

Yazılışı ve okunuşu üzerinden en çok karıştırılan sözcükler arasında bisküvi gelir. Özellikle harf üzerinden yapılan bir yanlış ile beraber yanlış okunur ve yanlış yazılır. Peki, bisküvi nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

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Birçok değişik yanlış yazımı ile beraber bisküvi kelimesi oldukça fazla karıştırılmaktadır. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor.

BİSKÜVİ NASIL YAZILIR?
Bu Kelimenin doğru biçimde ele alınması ve yazımı, ‘Bisküvi’ halidir. Un ve süt ile şeker ya da tuz karıştırılarak hazırlanmış yiyecek türleri içerisinde gelir. Doğru yazımı üzerinden tek başına ya da cümle içerisinde amaca göre değerlendirilebilir.

TDK'YA GÖRE BİSKÜVİ KELİMESİNİN DOĞRU YAZIMI
Yazımı üzerinden en çok karıştırılan ve okunuşu kapsamını da yanlış yapılan sözcüklerden biri bisküvi kelimesidir. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit doğru ve yanlışlar şu şekilde öne çıkar;

Bisküvi (Doğru)

Pisküvi (Yanlış)

Piskevit (Yanlış)

Büsküüt (Yanlış)

Püsküüt (Yanlış)

Bu şekilde yanlış ve doğruyu ayırt etmek suretiyle, bisküvi kelimesi anlamı üzerinden değerlendirilir.

 

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#Nasıl Yazılır#Tdk#Bisküvi