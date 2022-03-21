Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? Hangi bilimden yararlanmışlardır

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Bireyin iç dünyasının ele alınmış olduğu eserlerde bireylerin iç dünyası farklı bir bakış açısıyla okuyucuya aktarılmıştır. Konular genellikle kişinin iç dünyası ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu bakımdan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Kimlerdir ve Eserleri Nelerdir?

Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar ve bu yazarların ortaya çıkarmış olduğu eserleri önemli bir merak konusudur. Bu konuyu araştıran ve yeterli bilgiye sahip olmak isteyen insanların sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple bir hayli önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda bireyin iç dünyasını esas alan önemli yazarlardan bazılarını ve bu yazarların ortaya koymuş oldukları eserlerinin şu şekilde sıralamak son derece yararlı olacaktır:

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Tarık Buğra: Eserlerinde genellik aşk veya aile hayatı gibi konuları ele almaktadır. Eserleri;

- Osmancık,

- İbiş'in Rüyası,

- Küçük Ağa bu alanda önemli eserleri arasında yer alır.

Ahmet Hamdi Tanpınar: Yazarın eserlerinde yer vermiş olduğu karakterler oldukça karmaşık ruh hallerine sahiptir. Eserleri;

- Mahur Beste,

- Saatleri Ayarlama Enstitüsü,

- Sahnenin dışındakiler ortaya koymuş olduğu eserlerdendir.

Payami Safa: Yazar eserlerinde genellikle az kahraman ile basit olay örgülerine yer vermiştir. Eserleri;

- Yalnızız,

- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu,

- Matmazel Noralya'nın Koltuğu eserleri öne çıkmaktadır.

Mustafa Kutlu: Yazar kaleme aldığı hikayelerinde yeni biçim ve üslup denemeleriyle dikkat çekmiştir. Eserleri;

- Hüzün ve Tesadüf,

- Yoksulluk İçimizde,

- Beyhude Ömrüm

- Ortadaki Adam bireyin iç dünyasının ele alınmış olduğu önemli eserleri arasındadır.

Hangi Bilimden Yararlanmışlardır?

Bireyin iç dünyasını esas almış durumda olan yazarlar eserlerini kaleme alırken psikoloji ve psikoanalitik gibi bilimlerden önemli ölçüde yararlanmışlardır. Bireyin iç dünyasını esas almış olan yazarlar, kişileri sosyal yönlerinin haricinde psikolojik olarak da ele almışlardır. Türk edebiyatında özellikle Cumhuriyet Döneminde bazı sanatçılar da kişilerin iç dünyalarını anlatan eserleri kaleme almışlardır.

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Bireyin iç dünyasını esas almış olan yazarlar kaleme almış oldukları eserlerinde kişilerin iç dünyalarını ele alırlar. Bu doğrultuda öncelikle olay örgüsünde konuları insana has olan bir içtenlikle ele almışlardır. Psikolojik eserler vermiş olan yazarlar insan gerçekliğini farklı bir boyutta ele almayı hedeflemişlerdir. İnsanlar ve olayları baz alarak bireylerin psikolojik durumlarını anlatmaya çaba göstermişlerdir.

Psikolojik anlamda eserler ortaya koyan yazarlar, bireylerin topluma karşı yabancılaşmasını sosyo ekonomik olaylara değil daha çok kişilerin kendi iç dünyalarına bağlamışlardır. Bundan dolayı bu yazarlar olay örgüsünü pek dikkate almamışlardır. Merak konusu daima ikinci planda tutulmuştur. Daha çok insanın içsel çatışmalarıyla iç dünyası ele alınmış haldedir.

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Çehov'un eserlerine benzer niteliğe sahip olan eserler ortaya koyma çabası göstermişlerdir. Bu doğrultuda birey kavramını ön planda tutmuşlardır. Bundan dolayı da bireysel çözümler ortaya koymuşlardır. Eserlerde çoğunluklu olarak sıkıntı, bunalım, yalnızlık, yabancılaşma gibi çeşitli konular ele alınmıştır.

Eserlerde şahısların psikolojik durumlarının bireyler üzerindeki etkileri üzerinde durmuşlardır. Psikolojik eserler ortaya koymaları sebebiyle psikoloji ile psikiyatri bilimlerinden çokça yararlanmışlardır. Yabancılaşma, toplumsal hesaplaşmalar, ruhi bunalımlar, yalnızlık, kendini sorgulama, kozmik alem, iç sıkıntılar, bilinçaltı, gibi konular bu eserlerde işlenmiştir. Psikoloji türünde olan eserlerde genellikle bilinç akımıyla iç konuşma gibi tekniklere yer verilmiştir.