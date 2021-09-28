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Birde nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birde kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Birde
Birde nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Birde kelimesinin doğru yazımı

Dilimizde bulunan pek çok bağlacın ve kelimenin yazımı yanlış yapılmaktadır. Bu kelimelerin doğru yazılışları ise TDK sözlükleri tarafından açıklanmaktadır. Birde kelimesi bunlardan birisidir. Kelimenin birleşik mi ayrı mı yazılacağı merak konusudur. Peki, birde nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birde kelimesinin doğru yazımını sizlere detaylıca derledik.

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Günümüzde milyonlarca kişi internet sitelerinde bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını araştırmaktadır. Bir de bağlacının nasıl yazılacağı ise merak konusu olmuştur. Yazım yanlışı yapılmaması için kelimelerin ve bağlaçların doğru yazılışlar TDK sözlüklerinde bulunmaktadır.

Birde Nasıl Yazılır?

Türkçede yazım yanlışı yapılan konulardan birisi de bağlaçlardır. Özellikle bazı kelimelerin bitişik mi ayrı mı yazılacağı bilinmemektedir. Birde bağlacı bunlardan birisidir. Bu bağlacın doğru yazılışı '' bir de '' şeklinde olmalıdır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Ek olarak birden fazla anlamına gelen bir de bağlacı ayrı yazılmalıdır. Türk Dil Kurumuna göre doğru kullanımı örnekler ile şu şekildedir:

- Gel şu işi bir de bana sor.

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