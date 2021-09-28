Bir kere nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir kere kelimesinin doğru yazımı

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Eski metinlerde kere sözcüğü ''kerre'' şeklinde geçer. Ancak günümüzde kelimenin bu şekilde yazılması ve telaffuz edilmesi yanlıştır.



Bir Kere Nasıl Yazılır?



Bir kere kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



BİR KERE



TDK'ya Göre Bir Kere Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türkçe dil bilgisi kurallarına göre sadece birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bu nedenle bir kere kelimesinin bitişik değil ayrı yazılması gerekir.



Bir Kere - Doğru

Birkere - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Bir kere de benim sözümü dinlesen ne olur? - Doğru

2- Birkere daha yanına gideceğim. - Yanlış.